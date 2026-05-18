Енергетики отримали 535 млн грн доплат за відновлення світла в Україні

Уряд спрямував понад 535 млн грн на доплати працівникам енергетичної сфери, які відновлювали інфраструктуру після російських обстрілів у січні–березні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення на прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як повідомляється, протягом січня–березня працівники щомісяця отримували додатково по 20 тисяч гривень "на руки».

Загалом із резервного фонду державного бюджету на такі виплати було спрямовано 793 млн грн. Кошти отримали працівники енергетичної сфери, газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальних служб і залізниці.

Уряд подякував усім, хто щоденно забезпечує відновлення критичної інфраструктури та повертає світло в українські домівки.