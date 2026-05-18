Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Енергетики отримали 535 млн грн доплат за відновлення світла в Україні

трансформатор
Скільки отримали енергетики за відновлення після обстрілів / Depositphotos

Уряд спрямував понад 535 млн грн на доплати працівникам енергетичної сфери, які відновлювали інфраструктуру після російських обстрілів у січні–березні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення на прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Уряд виплатив компенсації енергетикам

Понад 535 млн грн уряд виплатив у вигляді доплат енергетикам, які працювали над відновленням пошкодженої інфраструктури після російських обстрілів.

Як повідомляється, протягом січня–березня працівники щомісяця отримували додатково по 20 тисяч гривень "на руки».

Загалом із резервного фонду державного бюджету на такі виплати було спрямовано 793 млн грн. Кошти отримали працівники енергетичної сфери, газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальних служб і залізниці.

Уряд подякував усім, хто щоденно забезпечує відновлення критичної інфраструктури та повертає світло в українські домівки.

Автор:
Ольга Опенько