Плюс 20 000 грн до зарплати: держава запроваджує додаткові виплати для енергетиків та комунальників

Українські енергетики, комунальники та залізничники щомісяця отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 20 тисяч гривень. Ці кошти стануть частиною спеціального пакета підтримки від держави на період дії надзвичайної ситуації в енергосистемі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Денис Шмигаль.

Йдеться про фахівців, які безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт після атак РФ і працюють в умовах підвищеного ризику для життя.

Хто має право на виплати?

Важливо, що допомога стосується працівників підприємств усіх форм власності (як державних, так і приватних).

Доплату отримають фахівці таких галузей:

паливно-енергетичного комплексу;

житлово-комунального господарства:

"Укрзалізниці" — від бригадирів до рядових фахівців, які безпосередньо залучені до відновлювальних робіт.

Як працює механізм отримання коштів?

Процес максимально цифровізований, щоб уникнути бюрократії та черг. Алгоритм виглядає так:

Створюється Єдиний перелік підприємств, що виконують критично важливі роботи. Підприємство подає списки працівників через спеціальний портал. Кожен фахівець отримає підтвердження свого права на виплату через застосунок " Дія" або за допомогою SMS. Гроші автоматично надійдуть на вже діючі банківські рахунки працівників у місяці, наступному за тим, у якому проводилися роботи.

Держава бере на себе фінансове навантаження, щоб підтримати тих, хто щодня працює над відновленням світла, тепла та залізничного сполучення під час енергетичних викликів.

Як уточнила прем’єрка Юлія Свириденко, перші виплати з підтримки працівників аварійно-ремонтних бригад надійдуть у лютому.

"Люди, які працюють цілодобово в надзвичайно складних умовах, у мороз, часто під обстрілами, з постійним ризиком для життя, заслуговують на вдячність держави. Саме завдяки їхній роботі світло й тепло повертаються в домівки українців у рекордні строки після найскладніших масованих атак", - зазначила очільниця уряду.

Також уряд ухвалив рішення виділити семи регіонам 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на термінову закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації. За ці кошти будуть придбані генератори великої потужності, здатні виробляти як тепло, так і електроенергію.