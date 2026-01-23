Україна отримає понад 6000 одиниць обладнання для подолання енергетичної кризи: деталі допомоги

23 січня Кабмін провів онлайн термінову Координаційну зустріч групи G7+ з питань енергетичної підтримки України. Міжнародні партнери підтвердили надання нових пакетів допомоги, які включають понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Українська сторона поінформувала партнерів про ситуацію в енергетичному секторі, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

Партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, зокрема:

ЄС — 447 генераторів;

Італія — €10 млн до Фонду та ще додаткові €50 млн закладені в бюджет на 2026 рік;

Литва — 90 генераторів;

Німеччина — €60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке включає 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів;

Велика Британія — майже €23 млн до Фонду;

США — понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї цими;

Франція — понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт;

Японія — 140 генераторів малої і середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.

Окрім технічної допомоги, українська сторона запросила учасників зустрічі відвідати Україну особисто. Це важливо, щоб світові лідери на власні очі побачили масштаби руйнувань, які спричинила Росія, та відчули, наскільки критичною є швидкість постачання кожної одиниці обладнання.

Нагадаємо, найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі гуманітарної та енергетичної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії.