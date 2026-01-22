Генератори, трансформатори, устаткування: Україна залучає міжнародну допомогу для подолання енергокризи

У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі України уряд продовжує активно залучати міжнародну гуманітарну допомогу. Лише за останні дні країна отримала шість вантажів загальною вагою понад 50 тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Денис Шмигаль.

Допомогу надіслали Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Іспанія та Норвегія. Серед отриманого устаткування — силові трансформатори, розподільчі шафи, мобільні генератори та освітлювальні щогли. Ця техніка є критично важливою для швидкого ремонту мереж після пошкоджень енергетичних об’єктів.

Нові партії допомоги від країн-партнерів вже в дорозі, зокрема у п'ятницю очікується прибуття великої партії обладнання з Чехії. Також з Польщі до Києва прямує колона з 400 потужних генераторів. Австрія вже відправила свій вантаж до резервного хабу Міненерго.

За словами Шмигаля, підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів — 114 тонн устаткування.

"Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках", — зазначив міністр.

Нагадаємо, наступного тижня Ірландія перерахує €25 млн до Фонду підтримки енергетики України, які буде спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання. Нідерландам також оголосили про додаткову допомогу у розмірі €23 млн.