Ціни на маршрутки у Києві: чи подорожчає проїзд до 30 грн?

Приватні перевізники Києва поки не планують підвищувати вартість проїзду у маршрутках, попри обговорення можливого зростання тарифів у комунальному транспорті до 30 грн.

Як пише Delo.ua, про це у коментарі "РБК-Україна" розповів керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко.

Чи зміняться ціни на маршрутки?

За його словами, приватні перевізники поки не розпочинали обговорення можливого перегляду тарифів і очікують остаточних рішень міської влади після завершення консультацій.

Він також зазначив, що будь-які зміни вартості проїзду можливі лише після офіційного затвердження нових тарифів у комунальному транспорті та відповідних процедур погодження. Зокрема, компанії зобов’язані завчасно інформувати міську владу про перегляд цін.

"Питання подорожчання у приватному транспорті, в принципі, поки не обговорюємо, тому що проєкт КМДА ще проходитиме громадське слухання з цього приводу. Є надія, що все-таки може влада знизить анонсований тариф", - заявив експерт. 

Він додав, що у разі стабільних витрат на пальне та інші складові собівартості послуг підвищення тарифів у маршрутках не планується.

Станом на зараз разова поїздка у маршрутках Києва коштує 20 гривень. Востаннє тариф підвищували у березні 2026 року на 5 гривень.

Про тарифи у комунальному транспорті

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1–9 поїздок — 30 грн; 
  • 10–19 — 28,90 грн; 
  • 20–29 — 27,80 грн; 
  • 30–39 — 26,60 грн; 
  • 40–49 — 25,50 грн; 
  • 50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме  4 тисячі 875 гривень.

Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.

Автор:
Ольга Опенько