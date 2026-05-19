Читать на русском
Ціни на маршрутки у Києві: чи подорожчає проїзд до 30 грн?
Приватні перевізники Києва поки не планують підвищувати вартість проїзду у маршрутках, попри обговорення можливого зростання тарифів у комунальному транспорті до 30 грн.
Як пише Delo.ua, про це у коментарі "РБК-Україна" розповів керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко.
Чи зміняться ціни на маршрутки?
За його словами, приватні перевізники поки не розпочинали обговорення можливого перегляду тарифів і очікують остаточних рішень міської влади після завершення консультацій.
Він також зазначив, що будь-які зміни вартості проїзду можливі лише після офіційного затвердження нових тарифів у комунальному транспорті та відповідних процедур погодження. Зокрема, компанії зобов’язані завчасно інформувати міську владу про перегляд цін.
"Питання подорожчання у приватному транспорті, в принципі, поки не обговорюємо, тому що проєкт КМДА ще проходитиме громадське слухання з цього приводу. Є надія, що все-таки може влада знизить анонсований тариф", - заявив експерт.
Він додав, що у разі стабільних витрат на пальне та інші складові собівартості послуг підвищення тарифів у маршрутках не планується.
Станом на зараз разова поїздка у маршрутках Києва коштує 20 гривень. Востаннє тариф підвищували у березні 2026 року на 5 гривень.
Про тарифи у комунальному транспорті
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:
- 1–9 поїздок — 30 грн;
- 10–19 — 28,90 грн;
- 20–29 — 27,80 грн;
- 30–39 — 26,60 грн;
- 40–49 — 25,50 грн;
- 50 поїздок — 25 грн.
Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме 4 тисячі 875 гривень.
Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.