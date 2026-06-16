"Українська бронетехніка" та чеська CSG виготовлятимуть двигуни для дронів і ракет

ТОВ "Українська бронетехніка" та компанія AviaNera Technologies, яка входить до чеського промислово-технологічного консорціуму Czechoslovak Group (CSG), підписали угоду про стратегічне партнерство. Сторони планують спільно розвивати та постачати сучасні двигуни для українських ракетних систем та безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз CSG.

Документ було підписано в Парижі 15 червня 2026 року під час першого дня міжнародної оборонної виставки Eurosatory 2026. Угода передбачає постачання двигунів різних класів потужності для українських ракетних і безпілотних платформ.

У майбутньому партнери планують створити спільні підприємства, розширити виробничі потужності та локалізувати відповідні чеські технології безпосередньо в Україні.

Локалізація виробництва та інтеграція в європейську безпеку

Як пояснив керівник AviaNera Technologies Павел Чехал, саме через нестачу двигунів найчастіше затримується випуск готових ракет та дронів. Саме тому чеська сторона зацікавлена у розширенні виробництва та його перенесенні на ключові ринки, серед яких Україна посідає провідне місце. "Українська бронетехніка" вже є давнім партнером CSG — минулого року компанії успішно реалізували спільний проєкт із ліцензійного виробництва боєприпасів західних калібрів.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Белбас наголосив на стратегічному значенні цієї події для українського оборонно-промислового комплексу.

За його словами, співпраця відкриває нові можливості для української армії:

Спільний розвиток виробничих баз дозволить не лише інтегрувати сучасні європейські технології в українську техніку, а й разом конструювати нові покоління високоточної зброї.

Створення довгострокового альянсу допоможе зробити українську оборонну промисловість більш самодостатньою.

Вітчизняний ОПК отримає глибшу інтеграцію в загальноєвропейську архітектуру безпеки.

Укладена угода відображає прагнення обох оборонних підприємств поглиблювати промислову кооперацію для посилення стійкості та технологічного розвитку всього європейського сектору оборони.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" уклала стратегічну угоду з виробником ракет Taurus. Вітчизняна компанія підписала Меморандум про стратегічне партнерство з європейським лідером у сфері складних систем озброєння MBDA, домовившись про спільну розробку військових програм, обмін технологіями та створення спільного підприємства.