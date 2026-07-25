РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" в Сумах

У ніч проти 25 липня російський удар прийшовся по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Унаслідок атаки загинули троє водіїв партнерів-перевізників компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нової пошти".

У компанії зазначили, що співробітники сортувального терміналу не постраждали.

Також є поранені водії. За даними "Нової пошти", їхній стан стабільний, загрози життю немає. Компанія заявила, що надає постраждалим необхідну підтримку.

"Нова пошта" також перебуває на зв’язку з родинами загиблих і надає їм допомогу.

Наразі триває ліквідація наслідків удару. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу мають встановити найближчим часом.

У компанії заявили, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

Щоб мінімізувати можливі затримки в доставці, "Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути та сортувальні хаби.

Актуальний статус відправлень клієнти можуть перевіряти в мобільному застосунку та на сайті компанії.

Зауважимо, що російська армія завдає постійних ударів по терміналам та іншим активам "Нової пошти". Зокрема, на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі.

Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".