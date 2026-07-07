Удар РФ знищив сортувальний термінал "Нової пошти": що кажуть в компанії

Внаслідок російського удару 7 липня було знищено сортувальний термінал компанії "Нова пошта" Кривому Розі Дніпропетровської області .

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що вранці ворог атакував місто, внаслідок чого пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти".

Найголовніше, що працівники не постраждали, адже на момент атаки всі перебували в укриттях, які облаштовані на території логістичного об'єкту.

Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

Крім того, у зв'язку з появою недостовірної інформації в інформаційному просторі "Нова пошта" повідомляє, що попри атаку, забезпечує безперервність логістичних процесів і тримає все під контролем.

Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі.

"Нова пошта" бере на себе повну відповідальність і компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, масштабна пожежа через ворожу атаку сталася у Кривому Розі, де зайнялося приміщення логістичної компанії.

Нагадаємо, 6 липня у Дніпрі внаслідок ранкової атаки пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти". Загиблих і постраждалих немає, а доставка відправлень здійснюється за графіком.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

17 червня російські війська завдали два удари БпЛА по сортувальному терміналу компанії “Нова пошта” у Сумах.

12 червня у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки пошкоджено термінал “Нової пошти”. На момент удару всі працівники перебували в укриттях, постраждалих немає.