Росіяни атакували ще один термінал "Нової пошти": пошкоджено посилки на мільйони гривень

Вранці 17 червня російські війська завдали два удари БпЛА по сортувальному терміналу компанії “Нова пошта” у Сумах.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Внаслідок ворожої атаки суттєвих руйнувань зазнала інфраструктура об'єкта: пошкоджено покрівлю будівлі та частину виробничого обладнання.

Також під удар потрапили сітчасті контейнери, в яких знаходилися посилки клієнтів. Пожежу, що спалахнула на території термінала після влучань, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За попередніми даними компанії, під час обстрілу на Сумському хабі перебувало понад 13 тисяч відправлень, а їхня загальна оголошена вартість перевищує 42 млн грн. Наразі фахівці НП проводять аудит, оцінюючи ступінь пошкоджень та стан вантажів.

"Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки. Актуальну інформацію щодо своїх відправлень можна відстежити у мобільному застосунку та на сайті", — зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, унаслідок російської ракетної атаки 15 червня в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти". Об’єкт був обладнаний сучасними автоматизованими системами сортування посилок, виробленими нідерландською компанією Vanderlande. Термінал мав ключове значення для логістичних процесів, оскільки забезпечував оперативне сортування та обробку значних обсягів відправлень.