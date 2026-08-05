У Росії наростає криза неплатежів: прострочені борги бізнесу сягнули 9 трильйонів рублів

За перші п'ять місяців 2026 року проблема неплатежів у російській економіці помітно загострилася. Прострочена дебіторська заборгованість підприємств сягнула $112,53 млрд (8,99 трлн рублів), що на 9,9% більше, ніж на початку року.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані СЗРУ.

Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі зросла з 6,2% до 6,7%, а кількість компаній із боргами збільшилася до 18 298. Накопичена сума вже майже дорівнює 4% прогнозованого ВВП Росії у 2026 році. Хоча це не прямий показник збитків, він чітко демонструє масштаб кризи розрахунків між підприємствами.

Головною причиною стало те, що покупці та замовники довше не оплачують рахунки. Через це гроші не доходять до постачальників, які своєю чергою відкладають власні платежі, поширюючи ланцюг неплатежів усій економіці. Ситуацію погіршують високі кредитні ставки, уповільнення економічного зростання та переорієнтація державних ресурсів на фінансування війни проти України.

Хто опинився під найбільшим ударом

Найсильніше криза розрахунків б'є по малому та середньому бізнесу, який має обмежені фінансові резерви й майже позбавлений доступу до кредитування. Натомість великі компанії нерідко свідомо затягують розрахунки з постачальниками, фактично використовуючи їх як джерело безкоштовного фінансування.

У складній ситуації опинилися й експортери: частка простроченої заборгованості в цьому секторі вже перевищила 9% через проблеми з міжнародними платежами, затримки переказів і труднощі з поверненням валютної виручки.

Навіть у наближеному до Кремля Центрі макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування визнали, що офіційна статистика не показує повної картини. Компанії часто не визнають борги простроченими, а просто змінюють умови договорів або переносять строки оплати, тому реальний масштаб кризи значно більший.

Заміна кредитів затримкою платежів

Зростання простроченої заборгованості свідчить про те, що російський бізнес дедалі частіше замінює банківські кредити затримкою платежів контрагентам. За умов високих ставок це стало одним із небагатьох способів підтримувати роботу підприємств.

Ключові наслідки кризи розрахунків:

Вразливість економіки: модель виживання через затримку платежів піддає бізнес високому ризику ланцюгових неплатежів;

Дефіцит у цивільних галузях: подальше спрямування державних і кредитних ресурсів у військово-промисловий комплекс посилює дефіцит коштів у цивільному секторі;

Структурні дисбаланси: затягування розрахунків поглиблює деградацію російської цивільної економіки.

Нагадаємо, закриття бізнесу в РФ зросло втричі. У 2026 році компанії масово ліквідуються з суто економічних причин, а не через формальне очищення реєстрів.