Збитки до 200 млрд рублів: російський Wildberries опинився на межі банкрутства

Українська кампанія ударів по складах Wildberries, внаслідок якої було знищено щонайменше вісім логістичних хабів компанії, обвалила бізнес-модель найбільшого російського маркетплейса. Раніше компанія забезпечувала продаж товарів на обсяг близько 3% національного ВВП РФ.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на матеріал The Moscow Times.

За оцінками джерел на ринку електронної комерції, прямі збитки маркетплейса, який за кілька тижнів утратив близько 20% складських потужностей, можуть становити від 100 млрд до 200 млрд рублей.

Загальна ж потреба Wildberries у залученні коштів для уникнення банкрутства та дефолту може досягти 1,3 трильйона рублів.

Обвал обороту та загроза фінансової піраміди

Через масовий вихід продавців, частина з яких миттєво втратила товари на сотні мільярдів рублів, оборот Wildberries уже скоротився на чверть. Це завдало нищівного удару по фінансовій системі бізнес-імперії Тетяни Кім.

Бізнес-модель компанії базувалася на триманні коштів покупців у власному обороті протягом кількох тижнів до моменту виплати їх селлерам. Така схема функціонувала виключно за умов постійного зростання виторгу. Втім, на тлі стрімкого падіння обороту компанія стикнулася із системним дефіцитом ліквідності, що призведе до тривалої збитковості маркетплейса на роки.

Пакет держпідтримки на тлі бюджетного дефіциту

Аби не припустити повного краху Wildberries, рятувати компанію, ймовірно, доведеться уряду РФ. Наразі розглядають можливість надання селлерам податкових канікул і субсидійованих кредитів, а самому маркетплейсу — доступу до складських приміщень "Пошти Росії".

Фінансовий контекст порятунку ритейлера:

Потреба у фінансуванні: збільшення боргового навантаження Wildberries щонайменше на 1,3 трлн рублів;

Дефіцит держбюджету РФ за I півріччя: 5,7 трлн рублів (у 1,5 раза перевищує річний план);

Прогнозований дефіцит казни на кінець року: від 7 трлн до 8 трлн рублів за оцінками ЦМАКП та Центробанку РФ.

Нагадаємо, через масштабний дефіцит товарів та відсутність постачань власники пунктів видачі Wildberries опинилися під загрозою неспроможності виплачувати зарплати та оренду.