Атаки на склади Wildberries вдарили по мережі пунктів видачі маркетплейсу

Власники пунктів видачі замовлень (ПВЗ) російського маркетплейсу Wildberries зіштовхнулися зі стрімким падінням оборотів та виручки після серії ударів по складській інфраструктурі компанії. Через це багатьом власникам точок загрожує неспроможність вчасно виплачувати заробітну плату працівникам та розраховуватися за оренду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними Торгово-промислової палати РФ, у липні доходи власників ПВЗ Wildberries в окремих регіонах впали на 15–20% у річному вимірі, а в пікові дні падіння сягало 30–40%. Це пов'язано зі скороченням кількості замовлень, затримками відвантажень та падінням клієнтського трафіку.

Масовий розпродаж бізнесу та падіння рентабельності

Негативна тенденція на ринку спостерігалася ще до масштабних атак на логістику. Згідно з даними сервісу "Авито", у січні–червні кількість оголошень про продаж ПВЗ зросла на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як попит збільшився лише на 6%.

Станом на 3 серпня на продаж було виставлено понад 9,3 тис. пунктів із приблизно 98 тис., що працюють у країні.

Показники ринку ПВЗ:

Рентабельність точок: становить близько 5–10%, окремі пункти працюють із мінімальним прибутком або стають збитковими;

Знижки при продажу: у Москві з 20 липня по 2 серпня виставили на продаж 65 пунктів, у деяких випадках власники пропонують знижки до 30%;

Прогноз закриттів: до кінця року ринок може залишити близько 15% точок видачі.

Для збереження бізнесу Асоціація учасників ринку електронної комерції запропонувала орендодавцям знизити плату для ПВЗ на 50% на шість місяців або надати відповідні орендні канікули.

Масштаби руйнувань складської інфраструктури

Збройні сили України почали завдавати ударів по логістичних об'єктах Wildberries 18 липня. За наявними оцінками, площа уражених складів перевищила 1,5 млн кв. метрів, що становить 27% від усіх складських потужностей маркетплейсу.

Загалом під удар потрапили близько 20 логістичних центрів, зокрема в Електросталі, Краснодарі, Невинномиську, Воронежі, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший російський маркетплейс Wildberries переносить склади за кордон. Компанія вирішила перенаправити товари для тривалого зберігання на майданчики в Казахстані, Узбекистані та Білорусі, аби захистити майно від ударів безпілотників, які вже зруйнували понад 20% її логістичних потужностей.