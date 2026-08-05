Атаки на склады Wildberries ударили по сети пунктов выдачи маркетплейса

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) российского маркетплейса Wildberries столкнулись с стремительным падением оборотов и выручкой после серии ударов по складской инфраструктуре компании. Поэтому многим владельцам точек грозит неспособность своевременно выплачивать заработную плату работникам и рассчитываться за аренду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в июле доходы владельцев ПВЗ Wildberries в отдельных регионах упали на 15–20% в годовом исчислении, а в пиковые дни падение достигало 30–40%. Это связано с сокращением количества заказов, задержкой отгрузки и падением клиентского трафика.

Массовая распродажа бизнеса и падение рентабельности

Негативная тенденция на рынке наблюдалась еще до масштабных атак на логистику. Согласно данным сервиса "Авито", в январе-июне количество объявлений о продаже УВД выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как спрос увеличился лишь на 6%.

По состоянию на 3 августа на продажу было выставлено более 9,3 тыс. пунктов из примерно 98 тыс. работающих в стране.

Показатели рынка УВХ:

Рентабельность точек: составляет около 5–10%, отдельные пункты работают с минимальной прибылью или становятся убыточными;

Скидки при продаже: в Москве с 20 июля по 2 августа выставили на продажу 65 пунктов, в некоторых случаях владельцы предлагают скидки до 30%;

Прогноз закрытий: до конца года рынок может бросить около 15% точек выдачи.

Для сохранения бизнеса Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила арендодателям снизить плату для УВД на 50% на шесть месяцев или предоставить соответствующие арендные каникулы.

Масштабы разрушений складской инфраструктуры

Вооруженные силы Украины начали наносить удары по логистическим объектам Wildberries 18 июля. По имеющимся оценкам, площадь пораженных складов превысила 1,5 млн. кв. метров, что составляет 27% всех складских мощностей маркетплейса.

В общей сложности под удар попали около 20 логистических центров, в том числе в Электростале, Краснодаре, Невинномыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший российский маркетплейс Wildberries переносит склады за границу. Компания решила перенаправить товары для длительного хранения на площадки в Казахстане, Узбекистане и Беларуси, чтобы защитить имущество от ударов беспилотников, уже разрушивших более 20% ее логистических мощностей.