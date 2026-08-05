Ущерб до 200 млрд рублей: российский Wildberries оказался на грани банкротства

Украинская кампания ударов по составам Wildberries, в результате которой были уничтожены по меньшей мере восемь логистических хабов компании, обрушила бизнес-модель крупнейшего российского маркетплейса. Ранее компания обеспечивала продажу продуктов на размер около 3% государственного ВВП РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По оценкам источников на рынке электронной коммерции, прямой ущерб маркетплейсу, который за несколько недель потерял около 20% складских мощностей, может составить от 100 млрд до 200 млрд рублей.

Общая же потребность Wildberries в привлечении средств во избежание банкротства и дефолта может достигнуть 1,3 триллиона рублей.

Обвал оборота и угроза финансовой пирамиды

Из-за массового выхода продавцов, часть из которых мгновенно потеряла товары на сотни миллиардов рублей, оборот Wildberries уже сократился на четверть. Это нанесло сокрушительный удар по финансовой системе бизнес-империи Татьяны Ким.

Бизнес-модель компании базировалась на удержании средств покупателей в своем обороте в течение нескольких недель до момента выплаты их селлерам. Такая схема функционировала исключительно при постоянном росте выручки. Впрочем, на фоне стремительного падения оборота компания столкнулась с системным дефицитом ликвидности, что приведет к длительной убыточности маркетплейса на годы.

Пакет господдержки на фоне бюджетного дефицита

Чтобы не предположить полный крах Wildberries, спасать компанию, вероятно, придется правительству РФ. В настоящее время рассматривается возможность предоставления селлерам налоговых каникул и субсидированных кредитов, а самому маркетплейсу — доступ к складским помещениям "Почты России".

Финансовый контекст спасения ритейлера:

Потребность в финансировании: увеличение долговой перегрузки Wildberries не менее на 1,3 трлн рублей;

Дефицит госбюджета РФ за I полугодие: 5,7 трлн рублей (в 1,5 раза превышает годовой план);

Прогнозируемый дефицит казны к концу года: от 7 трлн до 8 трлн рублей по оценкам ЦМАКП и Центробанка РФ.

Напомним, из-за масштабного дефицита товаров и отсутствия поставок владельцы пунктов выдачи Wildberries оказались под угрозой несостоятельности выплачивать зарплаты и аренду.