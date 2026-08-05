Maersk запустил временный железнодорожный сервис между Украиной и Румынией

Оператор контейнерных перевозок Maersk вводит временное железнодорожное сообщение между румынским портом Констанца и украинскими терминалами из-за сложной ситуации в портах Одесского региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании.

Железнодорожный сервис будет работать как для импортных, так и экспортных перевозок. Логистическое решение охватит терминалы в трех украинских городах:

Киев;

Одесса;

Тернополь.

В компании подчеркнули, что решение носит временный характер и будет действовать до стабилизации ситуации в регионе. Предыдущий срок работы железнодорожного сервиса был установлен до 1 октября 2026 года включительно.

Напомним, Maersk временно приостановила сервис через Черноморский рыбный порт из-за текущей ситуации, влияющей на операционную деятельность. Импортные грузы, которые должны были выгружаться в Черноморске, перенаправляются в порт Констанца в Румынии.