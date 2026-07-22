Maersk временно остановила работу в портах Черноморска

Maersk временно приостановила сервис через Черноморский рыбный порт из-за текущей ситуации, влияющей на операционную деятельность. Импортные грузы, которые должны были выгружаться в Черноморске, будут перенаправлены в порт Констанца в Румынии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Maersk.

В компании отметили, что у фидерного оператора пока нет возможности продолжать предоставление сервиса в Украину через Черноморский рыбный порт. Ограничение будет действовать до последующего сообщения.

Судно Medkon Mira V.629S с импортным грузом, который планировали выгрузить в Черноморском рыбном порту, будет переадресовано в Констанцу.

Также в румынский порт планируют перенаправить все импортные отправления с портом выгрузки Черноморска, которые сейчас находятся в Порт-Саиде или ожидаются там.

Если Констанца не подходит клиенту как место разгрузки, Maersk предлагает подать запрос на изменение пункта назначения.

Для экспортных бронирований с портом погрузки Черноморская компания предлагает два варианта:

бесплатная отмена бронирования без штрафа;

для бронирований, где контейнеры уже имеют статус Gate in, — изменение порта погрузки из Черноморска на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта.

В Maersk предупредили, что запросы на отмену или изменение бронирования следует согласовывать через представителя Customer Service. Изменения, внесенные напрямую через сайт компании, могут автоматически привести к штрафам или перерасчету фрахта.

О дальнейших изменениях компания сообщит дополнительно.

Напомним, в городе Гданьск (Польша) презентовали концессию паромного терминала в морском торговом порту "Черноморск". Презентация состоялась в рамках Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026).