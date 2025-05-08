Maersk прогнозирует сокращение мирового рынка контейнерных перевозок из-за пошлин Трампа

Датский контейнерный гигант Moller- Maersk снизил свой прогноз по мировому транспортному рынку на 2025 год, на который в значительной степени повлияли пошлины президента США Дональда Трампа. Компания предполагает, что контейнерные перевозки будут варьироваться от сокращения на 1% до роста на 4%.

Об этом сообщает Вloomberg.

В своих прогнозах Maersk учитывает "возросшую макроэкономическую и геополитическую неопределенность".

"До сих пор торговая война в основном является проблемой США и Китая, но остальной мир не остался в стороне ", — заявил генеральный директор Винсент Клерк.

По его мнению, тарифы "уже откусили кусок" от контейнерного рынка в апреле, а объемы торговли между Пекином и Вашингтоном упали "на 30-40% по обоим направлениям по мере обострения торговой войны". Клерк отметил, что Maersk менее уязвима, чем другие судоходные компании, поскольку имеет самые большие торговые маршруты.

Компания, контролирующая около 14% мирового контейнерного флота и управляющая 60 портами, ожидает увеличения перевозок в Европе.

"Перспективы мирового спроса на контейнеры на оставшуюся часть года остаются крайне неопределенными, сформированными быстро меняющимся ландшафтом торговой политики и ростом рисков рецессии в США", — заявили в Maersk.

Во втором квартале все еще ожидается рост, особенно если грузоотправители воспользуются 90-дневной паузой по внедрению взаимных тарифов. По мнению аналитиков компании, во второй половине года мировой транспортный рынок столкнется с двумя сценариями: риском сокращения спроса или возможностью возобновления торговли в случае снижения тарифов

Maersk по-прежнему прогнозирует, что к 2025 году базовая прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составит от 6 до 9 миллиардов долларов США . В первом квартале прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом, превзойдя оценки аналитиков. Рост был обусловлен более высокими фрахтовыми ставками и контролем затрат.

Напомним, компания Maersk , которая является одним из двух мировых лидеров в сфере морских контейнерных перевозок, планирует уволить по меньшей мере 10 тысяч работников из-за избытка мощностей, роста затрат и снижения цен.