Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России: зафиксировано по меньшей мере шесть попаданий (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 5 ноября дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Рязанский НПЗ. После удара на предприятии возник масштабный пожар.

Как пишет Dilo, об этом сообщают Astra, Exilenova+ и Supernova+ .

Детали атаки

Около 2 часов в Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотников. После этого местные жители сообщили о многочисленных взрывах, работе противовоздушной обороны и звуках дронов.

Сначала была информация об ударах по расположенному неподалеку аэродрому Дягилево. Однако впоследствии уточнили, что прилетело именно по Рязанскому НПЗ.

Отмечается, что на НПЗ вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Зафиксировано не менее 6 попаданий по объекту.

На кадрах видно, что в районе промышленной зоны НПЗ происходят взрывы.

О Рязанском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть" и является третьим по мощности НПЗ в России, перерабатывая около 17 млн. тонн нефти в год. Завод расположен в Рязани и имеет немаловажное значение для обеспечения топливом Москвы и других регионов центральной части России.

Предприятие выпускает автомобильный бензин разных марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Это не первая атака на предприятие. После удара дронов 15 октября 2026 г. на заводе вспыхнул пожар и была приостановлена работа основной установки первичной переработки нефти (АТ-6/CDU-6).

Удары по НПЗ

3 ноября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области, один из пяти крупнейших в России. На предприятии, которое поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники, вспыхнул пожар.

До этого украинские военные атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России. Итого эти предприятия обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Новые удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим мощностям могут снова спровоцировать дефицит бензина в России.