Украина за три дня вывела из строя 10% нефтепереработки РФ

За последние три дня украинские военные атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России. Итого эти предприятия обеспечивают около 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Как пишет Dilo, об этом сообщил OSINT-канал Dnipro Osint.

Так, под удары попали Кстовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также предприятие "Башнефть-Новойл". Их суммарная годовая мощность составляет около 33 млн. тонн нефти.

По оценкам аналитиков, атаки могут выводить из строя сразу несколько технологических установок на предприятиях. Речь идет как об оборудовании первичной переработки нефти, так и об установках вторичного цикла.

В Dnipro Osint связывают эти удары с завершением так называемого "энергетического перемирия". По информации канала, в течение двух недель Украина воздерживалась от атак на российские НПЗ по просьбе администрации президента США.

В то же время, как отмечают аналитики, Россия не прекращала обстрелы украинской территории. Российские дроны и ракеты продолжали атаковать города и инфраструктуру, приводя к гибели людей и перебоям с электроэнергией, водой и теплом.

Удары по НПЗ в России

Напомним, в ночь на 30 октября дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области России. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

Входящий в группу "Роснефть" завод имеет мощность около 8,8 млн тонн нефти в год и производит, в частности, реактивное топливо для российской авиации.

В ночь на 31 октября беспилотники атаковали промышленную зону в Уфе, где расположен завод "Башнефть-Новойл". Его мощность первичной переработки нефти составляет около 7 млн. тонн в год.

На следующую ночь, 1 ноября, под удар попал Кстовский НПЗ компании "Лукойл" в Нижегородской области. После атаки на предприятии возник масштабный пожар.

Завод является одним из крупнейших в России, а его проектная мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

Напомним, ранее сообщалось, что российские нефтеперерабатывающие заводы во второй половине октября увеличили объемы переработки сырой нефти примерно на 25% по сравнению с началом месяца - до около 5 млн баррелей в сутки, произошедших на фоне приостановки регулярных атак беспилотников на НПЗ.