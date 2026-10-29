Россия продолжает запрет на экспорт дизеля, но делает исключение для США

Россия продлит запрет на экспорт дизельного топлива до конца года, однако сделает исключения для выполнения новых обязательств перед США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Прекращение огня в энергетике позволило России нарастить производство, хотя дефицит в начале года заставляет правительство удерживать жесткий контроль на рынке.

Вицепремьер Александр Новак заявил, что три танкера с дизелем уже находятся в движении, а четвертый отправляется 28 октября.

Нынешний запрет на экспорт дизельного топлива истекает 31 октября, однако новый правительственный документ расширит перечень НПЗ, которые получат право на поставку.

По данным источников, в ноябре экспортные квоты возрастут в четыре раза по сравнению с октябрем и достигнут 2 миллиона тонн.

В случае быстрого исчерпания этих объемов власти могут рассмотреть их дальнейшее увеличение. В то же время, поставки по действующим межправительственным соглашениям будут продолжаться в обычном режиме.

По данным издания, российские НПЗ быстро возвращаются к работе после ремонта и прекращения атак беспилотников. В конце октября загрузка заводов выросла на 25% по сравнению с началом месяца.

Поскольку внутреннее производство дизельного топлива в России превышает потребление примерно на 40%, предприятиям необходимы внешние рынки для предотвращения излишка продукции. Министерство энергетики РФ пока отказалось от комментариев.

Напомним, 9 октября Трамп объявил, что Россия немедленно экспортирует 300 000 метрических тонн или 2,25 миллиона баррелей горючего, в ноябре отправит 500 000 тонн, а сразу после этого — еще 1 миллион тонн.

10 октября Трамп провел переговоры с Путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного горючего на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.

В то же время, по мнению аналитиков, соглашение президента Трампа с Россией о поставках дизельного топлива на мировые рынки вряд ли приведет к существенному снижению цен. Обещанные объемы слишком малы, чтобы преодолеть глобальный дефицит.