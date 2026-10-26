Российские НПЗ увеличивают производство дизеля после договоренностей с США

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного горючего в октябре после того, как правительство РФ выделило экспортные квоты на выполнение договоренностей по поставкам между Кремлем и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Соглашение предусматривает поставки российского горючего в США и мировые рынки в обмен на временное снятие Вашингтоном санкций на топливо с РФ. Об уговоре с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил 9 октября, что впоследствии подтвердила и российская сторона.

По договоренностям Россия обязалась безотлагательно предоставить более 300 000 метрических тонн (около 2,25 млн баррелей) дизелю, еще 500 000 тонн направить в ноябре, а впоследствии — еще 1 млн тонн. В зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих предприятий объем дополнительных поставок может составить еще 3 млн. тонн.

Выделение квот и динамика производства

Для выполнения договоренностей правительство РФ от 1 октября сделало исключения из действующего полного запрета на экспорт дизельного горючего, введенного в августе для стабилизации внутреннего рынка. После вступления в силу эмбарго нефтяные компании сокращали производство, обеспечивая только внутренние потребности и страны Центральной Азии по межправительственным соглашениям.

В первой половине октября выпуск дизеля в России снизился примерно до 160 000 тонн в сутки против 175 000 тонн в сентябре. Однако после выделения новых экспортных квот в середине месяца производство начало расти по направлению 180 000 тонн в сутки.

Сезонное падение внутреннего потребления в России до 140 000 тонн в сутки (в результате завершения сбора урожая и окончания летнего сезона поездок) позволяет высвободить для экспорта более 1 млн тонн в месяц (не менее 40 000 тонн в сутки). Из этого объема от 200 до 300 тысяч тонн устремляется в соседние страны.

Первые поставки в США

По данным мониторинговой платформы LSEG, танкер под флагом Мальты из 40 000 тонн российского дизеля, следующего в Нью-Йорк, появился в системах слежения 23 октября.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что отправка российского горючего в США будет осуществляться на регулярной основе после выхода первого танкера. Ожидается, что общий запрет на экспорт дизтоплива правительство РФ сохранит, регулируя отгрузку исключительно через механизм квот и отслеживая ситуацию на внутреннем рынке и динамику объемов производства.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.