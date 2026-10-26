Російські НПЗ збільшують виробництво дизелю після домовленостей зі США

Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального у жовтні після того, як уряд РФ виділив експортні квоти на виконання домовленостей щодо постачання між Кремлем та Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Угода передбачає постачання російського пального до США та на світові ринки в обмін на тимчасове зняття Вашингтоном санкцій на пальне з РФ. Про домовленість із Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп заявив 9 жовтня, що згодом підтвердила й російська сторона.

За домовленостями, Росія зобов'язалася невідкладно надати понад 300 000 метричних тонн (близько 2,25 млн барелів) дизелю, ще 500 000 тонн спрямувати у листопаді, а згодом — ще 1 млн тонн. Залежно від стану російських нафтопереробних підприємств обсяг додаткових поставок може скласти ще 3 млн тонн.

Виділення квот та динаміка виробництва

Для виконання домовленостей уряд РФ від 1 жовтня зробив винятки з чинної повної заборони на експорт дизельного пального, запровадженої у серпні для стабілізації внутрішнього ринку. Після набрання чинності ембарго нафтові компанії скорочували виробництво, забезпечуючи лише внутрішні потреби та країни Центральної Азії за міжурядовими угодами.

У першій половині жовтня випуск дизелю в Росії знизився до приблизно 160 000 тонн на добу проти 175 000 тонн у вересні. Проте після виділення нових експортних квот у середині місяця виробництво почало зростати у напрямку 180 000 тонн на добу.

Сезонне падіння внутрішнього споживання в Росії до 140 000 тонн на добу (внаслідок завершення збору врожаю та закінчення літнього сезону поїздок) дозволяє вивільнити для експорту понад 1 млн тонн на місяць (щонайменше 40 000 тонн на добу). З цього обсягу від 200 до 300 тисяч тонн спрямовується до сусідніх країн.

Перші поставки до США

За даними моніторингової платформи LSEG, танкер під прапором Мальти із 40 000 тонн російського дизелю, який прямує до Нью-Йорка, з'явився у системах стеження 23 жовтня.

Того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що відправлення російського пального до США здійснюватиметься на регулярній основі після виходу першого танкера. Очікується, що загальну заборону на експорт дизпального уряд РФ збереже, регулюючи відвантаження виключно через механізм квот і відстежуючи ситуацію на внутрішньому ринку та динаміку обсягів виробництва.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.