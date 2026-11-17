Президент США Дональд Трамп підтримав заклики повернути Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia та применшив побоювання щодо загрози національній безпеці через стосунки колишнього керівника компанії з жінкою, яку підозрюють у роботі на китайську розвідку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg та матеріал Reuters.

У понеділок, 16 листопада 2026 року, перед відльотом у поїздку до Азії глава Білого дому заявив журналістам, що не заперечував би проти такого кроку, назвавши повернення Хуанга непоганою ідеєю на тлі прохань багатьох представників галузі.

Крім того, президент США заперечив, що дії співзасновника чипмейкера поставили під загрозу американську національну безпеку, наголосивши на силі держави та взаємному суперництві з Пекіном.

Розбіжності в адміністрації та лобіювання в Кремнієвій долині

Позиція Дональда Трампа суперечить заявам міністра фінансів США Скотта Бессента, який раніше закликав до радикального оновлення керівництва Nvidia та пошуку нового очільника за межами компанії. Водночас сам Дженсен Хуанг уже обговорював повернення на посаду з наближеними особами, а керівники компаній Кремнієвої долини організовують спеціальний штаб для лобіювання його поновлення та заручення підтримкою Білого дому.

Минулого тижня Хуанг пішов у відставку на тлі скандалу навколо його стосунків із китайською підприємицею Еліс Хуан, яку американська влада підозрює у зв'язках із розвідкою КНР.

Попри це, він залишається одним із найближчих союзників Трампа в технологічному секторі щонайменше з 2025 року, а адміністрація США, за даними Wall Street Journal, навіть планує включити Nvidia та понад два десятки інших ШІ-компаній до переліку "національних чемпіонів".

Зростання частки Трампа в акціях Nvidia

Заяви президента США пролунали на тлі публікації видання Washington Post про те, що вартість акцій Nvidia у портфелі Дональда Трампа станом на кінець серпня зросла до діапазону від 13 до 62 мільйонів доларів.

Це суттєво перевищує показник кінця 2024 року, коли його частка оцінювалася в межах від 615 тисяч до 1,3 мільйона доларів, причому у фінансових звітах ще не враховано угоди за останні два місяці через затримку звітного періоду.

У Білому домі та самій компанії Nvidia оперативно не прокоментували інформацію про фінансові активи президента напередодні публікації квартального звіту корпорації, запланованої на 17 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хоче повернутися на посаду попри шпигунський скандал. Тоді стало відомо, що впливові союзники в Кремнієвій долині тиснуть на раду директорів компанії з вимогою поновити його на керівній посаді лише за кілька днів після відставки.