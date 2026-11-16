Ексгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хоче повернутися на посаду попри шпигунський скандал

Дженсен Хуанг розглядає можливість повернення на посаду генерального директора Nvidia за підтримки впливових союзників у Кремнієвій долині, які тиснуть на раду директорів компанії, вимагаючи поновити його на посаді. Це відбувається лише за кілька днів після того, як керівник пішов у відставку через повідомлення про романи з підлеглою та жінкою, яку підозрюють у роботі на китайську розвідку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними обізнаних джерел, Хуанг уже обговорював варіант свого повернення з довіреними особами, попри те, що незалежна комісія ради директорів Nvidia наразі розслідує його поведінку, яка спричинила глибоку управлінську кризу в компанії вартістю 4 трильйони доларів.

Соратники колишнього очільника формують групу з керівників технологічного сектору для лобіювання його камбеку та планують заручитися підтримкою Білого дому, а сам Хуанг підтримує ці зусилля.

На вихідних публічна кампанія на підтримку колишнього голови Nvidia набрала обертів, об'єднавши низку відомих учасників індустрії та акціонерів.

Керівники технокомпаній та працівники. Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск та очільник Epic Games Тім Свіні підтримали публічний лист із вимогою до ради директорів повернути Дженсена Хуанга, до якого також приєдналися кілька співробітників самої Nvidia.

Великі інвестори. Засновник Altimeter Capital Бред Герстнер та керівник Atreides Management Гевін Бейкер, які володіють значними пакетами акцій виробника чипів, оприлюднили відкритий лист із закликом залишити відкритими всі варіанти, включно з поверненням Хуанга, зважаючи на його багаторічні успіхи та високу невизначеність після відставки.

Водночас спроба поновити екскерівника на посаді може зіткнутися із серйозним спротивом у Вашингтоні та всередині компанії. У неділю міністр фінансів США Скотт Бессент закликав до радикального оновлення керівництва Nvidia після відставки Хуанга, а роман останнього з керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг посилив перевірки щодо дотримання компанією правил експортного контролю під час продажу ШІ-чипів азійським клієнтам, потенційно пов'язаним із Китаєм.

Навіть серед союзників Хуанга визнають, що реабілітувати його репутацію буде складно, оскільки стосунки з підлеглою є підставою для звільнення.

Крім того, Хуанг не має контрольного пакета акцій, тому не може одноосібно скасувати рішення ради директорів, яка разом із тимчасовою виконувачкою обов'язків гендиректора Колетт Кресс намагається стабілізувати роботу бізнесу напередодні публікації квартальних результатів у вівторок.

Раніше видання повідомляло, що рада директорів Nvidia зверталася до гендиректора Arm Рене Хааса як до потенційного наступника, хоча в самій Nvidia заявили, що формальний процес пошуку нового керівника ще не розпочато.

Нагадаємо, раніше CEO Nvidia Дженсен Хуанг пішов у відставку на тлі гучного скандалу. Він залишив посади генерального директора, президента та члена ради директорів компанії через резонанс навколо позашлюбних стосунків із жінкою, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою, а тимчасове керівництво перебрала на себе фінансова директорка Колетт Кресс.