Эксгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хочет вернуться на должность несмотря на шпионский скандал

Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на должность генерального директора Nvidia при поддержке влиятельных союзников в Кремниевой долине, давящих на совет директоров компании, требуя восстановить его в должности. Это происходит только через несколько дней после того, как руководитель ушел в отставку из-за сообщения о романах с подчиненной и женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным осведомленных источников, Хуанг уже обсуждал вариант своего возвращения с доверенными лицами, несмотря на то, что независимая комиссия совета директоров Nvidia сейчас расследует его поведение, вызвавшее глубокий управленческий кризис в компании стоимостью 4 триллиона долларов.

Соратники бывшего руководителя формируют группу из руководителей технологического сектора для лоббирования его камбэка и планируют заручиться поддержкой Белого дома, а Хуанг поддерживает эти усилия.

На выходных публичная кампания в поддержку бывшего главы Nvidia набрала обороты, объединив ряд известных участников индустрии и акционеров.

Руководители технокомпаний и работники. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Epic Games Тим Свини поддержали публичное письмо с требованием к совету директоров вернуть Дженсена Хуанга, к которому также присоединились несколько сотрудников самой Nvidia.

Большие инвесторы. Основатель Altimeter Capital Брэд Герстнер и руководитель Atreides Management Гэвин Бейкер, владеющие значительными пакетами акций производителя чипов, обнародовали открытое письмо с призывом оставить открытыми все варианты, включая возвращение Хуанга, учитывая его многолетние успехи и высокую неопределенность после отставки.

В то же время попытка обновить экскеровца в должности может столкнуться с серьезным сопротивлением в Вашингтоне и внутри компании. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент призвал к радикальному обновлению руководства Nvidia после отставки Хуанга, а роман последнего с руководителем сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг ужесточил проверки соблюдения компанией правил экспортного контроля при продаже ШИ-чипов азиатским клиентам, потенциально связанным с Китаем.

Даже среди союзников Хуанга признают, что реабилитировать его репутацию будет сложно, поскольку отношения с подчиненным являются основанием для увольнения.

Кроме того, Хуанг не имеет контрольного пакета акций, поэтому не может единолично отменить решение совета директоров, который вместе с временной исполняющей обязанности гендиректора Колетт Кресс пытается стабилизировать работу бизнеса накануне публикации квартальных результатов во вторник.

Ранее издание сообщало, что совет директоров Nvidia обращался к гендиректору Arm Рене Хаас как к потенциальному преемнику, хотя в самой Nvidia заявили, что формальный процесс поиска нового руководителя еще не начат.

Напомним, ранее CEO Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала. Он оставил должности генерального директора, президента и члена совета директоров компании из-за резонанса вокруг внебрачных отношений с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой, а временное руководство взяла на себя финансовая директор Колетт Кресс.