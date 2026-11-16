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Эксгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хочет вернуться на должность несмотря на шпионский скандал

Nvidia CEO Jensen Huang
Эксгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг хочет вернуться на должность несмотря на шпионский скандал

Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на должность генерального директора Nvidia при поддержке влиятельных союзников в Кремниевой долине, давящих на совет директоров компании, требуя восстановить его в должности. Это происходит только через несколько дней после того, как руководитель ушел в отставку из-за сообщения о романах с подчиненной и женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным осведомленных источников, Хуанг уже обсуждал вариант своего возвращения с доверенными лицами, несмотря на то, что независимая комиссия совета директоров Nvidia сейчас расследует его поведение, вызвавшее глубокий управленческий кризис в компании стоимостью 4 триллиона долларов.

Соратники бывшего руководителя формируют группу из руководителей технологического сектора для лоббирования его камбэка и планируют заручиться поддержкой Белого дома, а Хуанг поддерживает эти усилия.

На выходных публичная кампания в поддержку бывшего главы Nvidia набрала обороты, объединив ряд известных участников индустрии и акционеров.

  • Руководители технокомпаний и работники. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Epic Games Тим Свини поддержали публичное письмо с требованием к совету директоров вернуть Дженсена Хуанга, к которому также присоединились несколько сотрудников самой Nvidia.
  • Большие инвесторы. Основатель Altimeter Capital Брэд Герстнер и руководитель Atreides Management Гэвин Бейкер, владеющие значительными пакетами акций производителя чипов, обнародовали открытое письмо с призывом оставить открытыми все варианты, включая возвращение Хуанга, учитывая его многолетние успехи и высокую неопределенность после отставки.

В то же время попытка обновить экскеровца в должности может столкнуться с серьезным сопротивлением в Вашингтоне и внутри компании. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент призвал к радикальному обновлению руководства Nvidia после отставки Хуанга, а роман последнего с руководителем сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг ужесточил проверки соблюдения компанией правил экспортного контроля при продаже ШИ-чипов азиатским клиентам, потенциально связанным с Китаем.

Даже среди союзников Хуанга признают, что реабилитировать его репутацию будет сложно, поскольку отношения с подчиненным являются основанием для увольнения.

Кроме того, Хуанг не имеет контрольного пакета акций, поэтому не может единолично отменить решение совета директоров, который вместе с временной исполняющей обязанности гендиректора Колетт Кресс пытается стабилизировать работу бизнеса накануне публикации квартальных результатов во вторник.

Ранее издание сообщало, что совет директоров Nvidia обращался к гендиректору Arm Рене Хаас как к потенциальному преемнику, хотя в самой Nvidia заявили, что формальный процесс поиска нового руководителя еще не начат.

Напомним, ранее CEO Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала. Он оставил должности генерального директора, президента и члена совета директоров компании из-за резонанса вокруг внебрачных отношений с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой, а временное руководство взяла на себя финансовая директор Колетт Кресс.

Автор:
Максим Кольц

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