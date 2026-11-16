Дженсен Хуанг может вернуться в Nvidia: что на самом деле происходит с одной из самых дорогих компаний мира

Его знают как "человек в кожаной куртке". Дженсен Хуанг возглавлял Nvidia с 1993 года. За это время рыночная стоимость компании превысила потрясающие $5 трлн. Больше всего она выросла благодаря развитию искусственного интеллекта. И вот на фоне разгромного проигрыша республиканцев на выборах в США разразился скандал. Хуанга заподозрили в связях с женщиной, которую американские спецслужбы считают китайской шпионкой. Интересно, что она тоже носит фамилию Хуанг.

Что произошло: это любовный скандал, шпионская история или политическая игра? Журналист Dilo Ярослав Голобородько исследовал эту историю.

Что происходит с Nvidia

Компания, выросшая как на дрожжах благодаря буму ИИ, оказалась в неудобной ситуации – ее многолетний руководитель, американец тайваньского происхождения Дженсен Хуанг, был вынужден уйти с поста.

Любопытно, что одну из самых дорогих компаний США возглавлял китаец. Неудивительно, что Хуанг мог познакомиться из-за бизнеса с китаянкой, с которой потом у него завязались близкие отношения. Вся эта личная история могла остаться незамеченной. Но журналисты нашли то, что скрывали. И личное вдруг стало публичным.

29 октября The New York Times написала о связях Хуанга с Элис Хуанг, ранее управлявшей сингапурской компанией Megaspeed. Эта компания была клиентом Nvidia. Американские спецслужбы подозревают Элис Хуанг в связях с китайской разведкой.

А вот в Пекине эти обвинения отвергли. Уже 30 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что сообщения о возможных связях Элис Хуанг с китайской разведкой не имеют под собой оснований. По мнению китайских властей, это попытка дискредитировать Китай.

А 5 ноября стало известно, что республиканцы пригласили Хуанга в Конгресс. Политики хотели выяснить, мог ли Китай получить доступ к американским технологиям. После этого история уже не была только любовным скандалом.

Элис могла участвовать в тайных поставках американских чипов в Китай. Американская пресса, в частности The Wall Street Journal, писала о возможных схемах обхода экспортных ограничений через Megaspeed. Никто еще не доказал, что Элис шпионила или участвовала в незаконных поставках чипов. Но эти истории уже испортили репутацию руководителя Nvidia.

8 ноября Хуанг прямо признал, что изменил жене. Совет директоров компании начал независимую проверку. После этого появились сообщения о еще нескольких внебрачных связях, в том числе с работницей Nvidia.

11 ноября совет директоров принял заявление Дженсена Хуанга об отставке. На следующий день компания официально сообщила , что он увольняется. Временно руководительницей стала финансовая директор Колетт Кресс.

А все в самом деле было так?

Сам Хуанг признал, что изменил жене, но публично не подтвердил, что его отношения были именно с Элис. Значит ли это, что он плохой руководитель? Может ли человек, предавший жену, руководить большой мировой компанией? На самом деле, мы не знаем, какие скелеты висят в шкафах других руководителей крупных компаний. Но причина отставки может быть не только в измене.

По данным Reuters , Хуанг мог обманывать руководство Nvidia, в частности главного юриста компании, относительно того, каковы были его отношения с Элис. Это уже другое дело. Одно – предать жене. Другое — скрывать от компании важные факты, когда речь идет о возможном влиянии иностранной разведки на ее руководителя.

Здесь дело не в личной морали, а в доверии к человеку, управляющему бизнесом на несколько триллионов долларов. Nvidia официально не назвала причину отставки. По данным Reuters, совет директоров обсуждал возможность увольнения Хуанга. Его выход вряд ли был просто желанием уйти на пенсию.

Что произошло с рынком?

Финансовые рынки быстро отреагировали на эту историю. Nvidia остается главной компанией, которая подталкивает интерес к ИИ, что явилось одним из ключевых факторов роста фондового рынка и поддерживает интерес инвесторов к рисковым активам, в частности криптовалют.

12 ноября акции Nvidia в ходе торгов упали примерно на 14%. День они закончили понижением на 4,3%. За несколько часов компания потеряла сотни миллиардов долларов в рыночной стоимости. По состоянию на 13 ноября ее капитализация снизилась примерно до $3,93 трлн. Nvidia больше не была самой дорогой компанией в мире. В понедельник, 16 ноября акции Nvidia продолжали падать, снизившись до 162 долларов (в начале ноября цена была свыше $200).

В общем, фондовый рынок и крипта упали из-за этой истории. Но причина не только в отношениях Хуанга. Рынки и раньше нервничали из-за возможной переоценки компаний в сфере ИИ. На криптовалюты также повлияли отток средств из биткоин-ETF и ожидания повышения ставок в США.

Почему увольнение одного человека так сильно испугало инвесторов?

Хуанг был для Nvidia не просто управляющим. Он сам определял технологический курс компании, контактировал с главными клиентами и стал лицом мирового бума ИИ. В финансовом мире это называют риском ключевого лица, когда компания настолько сильно зависит от одного человека, что его внезапный уход подвергает сомнению будущие прибыли.

Для Nvidia этот риск особенно заметен. Хуанг много лет принимал ключевые решения, но не определил преемника. Теперь инвесторы не знают, сможет ли компания удержать свои позиции без человека, который превратил его в технологического гиганта. Временная руководительница Колетт Кресс хорошо разбирается в финансах Nvidia, ведь работает в компании с 2013 года. Но финансист и технологический визионер – это разные роли.

Еще под угрозой китайский рынок. Хуанг настаивал, чтобы американские чипы и дальше продавались в Китае. Теперь из-за политического скандала давление на Nvidia может возрасти, и ей станет труднее работать на одном из крупнейших технологических рынков мира.

Возвращение Хуанга

Любопытно, что подчиненные Хуанга поддержали его. Работники Nvidia просят его вернуться, потому что ценят его как руководителя и человека, много лет работавшего в компании. TechCrunch пишет, что петицию за возвращение Хуанга подписали более 115 тысяч человек. Несколько тысяч из них отметили, что работают в Nvidia. Среди поддержавших кампанию есть Илон Маск и еще несколько известных в сфере технологий людей. Но еще не проверили, все ли подписи настоящие.

Многие считают, что если Хуанг уйдет, Nvidia утратит свои позиции. Он превратил компанию, производившую видеокарты, в главного поставщика технологий для мирового ИИ-бума.

В Кремниевой долине тоже начали работать над возвращением Хуанга. Известные инвесторы Брэд Герстнер из Altimeter Capital и Гэвин Бейкер из Atreides Management попросили совет директоров не торопиться с выбором нового руководителя, чтобы основатель смог вернуться. По состоянию на конец июня они вместе владели акциями Nvidia примерно на $2,1 млрд.

Но речь идет о гораздо больших суммах. Среди главных институциональных акционеров Nvidia — американские инвестиционные гиганты BlackRock и Vanguard.

По данным на 30 сентября 2026 года, BlackRock управляла примерно 1,94 млрд акций Nvidia, что соответствует 8,05% компании. На тот момент этот пакет стоил около $443 млрд. Vanguard Capital Management владела ещё 1,54 млрд акций, то есть 6,39%, на сумму почти $352 млрд. В сумме это около $795 млрд.

Но это не значит, что BlackRock и Vanguard вложили в Nvidia столько собственных средств. Они управляют деньгами инвестиционных фондов и клиентов, среди которых частные инвесторы и пенсионные фонды. Именно эти инвесторы теряют деньги, когда акции Nvidia падают.

Управляющие компании тоже следят за ситуацией с Nvidia. Их комиссионные доходы зависят от стоимости активов под управлением, а доверие клиентов зависит от результатов инвестирования.

BlackRock и Vanguard тоже хотят, чтобы Nvidia оставалась на своих позициях и росла. Но они не выступали публично с требованием возвращения Хуанга. В отличие от Герстнера и Бейкера, что думают BlackRock и Vanguard о бывшем руководителе компании, пока неизвестно.

Вернётся ли Хуанг на свою должность, дадут ли ему другую работу в компании или его работа в Nvidia уже закончилась — пока неясно.

Где здесь политика?

Следует также учитывать политические факторы. Эта история стала широко известна после выборов, когда республиканцы проиграли борьбу за Конгресс. Первые публикации появились еще до голосования, но самый громкий скандал разразился уже после него.

Политику защиты всего американского снова ставят под сомнение. Трамп поддерживал американские технологические компании, но соглашался с смягчением ограничений на продажу отдельных чипов в Китай. Сам Хуанг активно выступал за этот подход. Теперь из-за скандала вокруг Megaspeed американские политики снова требуют более строгого контроля над экспортом технологий. Этот вопрос создает проблемы не только для Nvidia, но и администрации Трампа.

Хотят ли использовать Хуанга, чтобы давить на Трампа и его администрацию? Нет доказательств такого плана. Но скандал уже имеет политические последствия. Он обострил споры по поводу того, как США защищают свои технологии от Китая.

И здесь возникает еще один вопрос: кто выиграет больше этой ситуации, те, кто хочет вернуть Хуанга, или те, кто считает, что Nvidia должен научиться обходиться без него? Здесь речь идет не только о репутации одного миллиардера. Ставки — будущее компании, считающейся символом технологического превосходства США.

Ирония в том, что Nvidia создает самые мощные чипы для искусственного интеллекта, но теперь ей приходится решать сугубо человеческую проблему: как работать без человека, от которого он зависел более трех десятилетий.