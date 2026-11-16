Экскеровщик ПриватБанка Герхард Беш возглавил наблюдательный совет Сенс Банка

Наблюдательный совет АО "Смысл Банк" избрал своим главой международного банкира Герхарда Беша, недавно присоединившегося к его составу как независимый член. Решение о назначении Бёша в наблюдательный совет Кабинет Министров Украины принял 31 августа 2026 года, а затем его кандидатуру после обязательной проверки согласовал Национальный банк Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на прессслужбу АО "Смысл Банк".

На новой должности Герхард Беш определил для себя три ключевых приоритета, направленных на достижение стратегической цели государственной финучреждения — ее успешной приватизации.

Формирование команды. Прежде всего, планируется доукомплектовать правление опытными и компетентными управленцами, которые смогут обеспечить стабильную работу и дальнейшее развитие учреждения.

Рост капитала. Банк будет делать ставку на ускоренное развитие розничного бизнеса, что позволит нарастить капитал и сделать будущую продажу финучреждения максимально выгодной для государства.

Доверие и комплаенс. Среди задач также усиление комплаенс-контроля, обеспечение прозрачности решений, четкое распределение ответственности и своевременное реагирование на риски.

Герхард Беш имеет более 40 лет опыта в банковском секторе. Более 15 лет он работал в Raiffeisen Bank Aval, где занимал должность первого заместителя председателя правления, а в 2021-2024 годах возглавлял государственный ПриватБанк.

В настоящее время в обновленный состав Наблюдательного совета АО "Сенс Банк" входят шесть участников — пять независимых членов и один представитель государства, обеспечивающий необходимый кворум для принятия решений.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне расследования НАБУ правительство отстранило председателя наблюдательного совета "Сенс Банка". Тогда Кабмин после дела НАБУ и САП принял решение отстранить Николая Гладышенко от исполнения полномочий сроком шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления.

Кроме того, Сенс Банк отстранил директора финмониторинга и назначил нового члена наблюдательного совета. Акционерное общество сообщило о присоединении к Наблюдательному совету нового независимого члена в рамках обновления системы корпоративного управления, а также об отстранении от работы директора департамента финансового мониторинга Людмилы Снигирь.