Сенс Банк отстранил директора финмониторинга и назначил нового члена наблюдательного совета

Акционерное общество "Сенс Банк" сообщило о присоединении к Наблюдательному совету нового независимого члена в рамках обновления системы корпоративного управления, а также об отстранении от работы директора департамента финансового мониторинга Людмилы Снигур.

Об этом пишет Delo.ua.

Директора финмониторинга отстранили и заблокировали доступ к системам

Как сообщили в пресс-службе банка, директора департамента финансового мониторинга на период отстранения от исполнения должностных обязанностей заблокировали доступ к корпоративной сети и любым системам банка.

"АО "Сенс Банк" заинтересован в полном выяснении обстоятельств в рамках дела и продолжает сотрудничество с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства", – заверили в финучреждении.

Банк не назвал отстраненную должностную должность. Но ранее Национальный банк требовал отстранить от работы начальницу департамента финмониторинга "Сенс банка" Людмилу Снигирь.

В наблюдательный совет Сенс Банка назначили нового независимого члена

Также в наблюдательный совет Сенс Банка добавили нового независимого члена — Петера Новака, имеющего более 25 лет опыта в сфере ИТ и операционной деятельности, сообщили в пресс-службе.

В 2007-2010 годах Новак входил в правление Tatra Banka в Словакии, где занимал должности COO и CIO.

В 2011-2014 годах он был управляющим директором Raiffeisen Bank International в Вене, где отвечал за международные операции и ИТ. Также работал в наблюдательных советах банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии.

В дальнейшем Новак входил в правление словацких банков VUB Banka, где в 2014-2019 годах отвечал за операционную деятельность, и Prima Banka, где в 2019-2023 годах занимал должность CIO.

В Сенс Банке отметили, что международный банковский опыт нового независимого члена должен усилить наблюдательный совет и способствовать дальнейшему развитию корпоративного управления. В частности, это должно помочь банку в подготовке к приватизации.

Министерство финансов имеет четкую задачу активизировать процесс продаж АО "Сенс Банк" (Sense Bank). Средства от продажи банка пойдут на финансирование нужд сил обороны.

Sense Bank является государственным банком: в 2023 году он был выведен с рынка и передан в собственность государства.

Отстранение главы наблюдательного совета Сенс Банка

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет о Ирине Мудрой );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" (речь идет об Алексее Ступаке и Николае Гладишенко );

и ); экс-народный депутат (речь идет о Максиме Микитасе).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которая также является фигуранткой этого дела. Суд избрал ей содержание под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн.