Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Галущенко взяли под стражу с возможностью внести залог 200 млн грн

Герман Галущенко
Галущенко арестовали на два месяца / Суспільне

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во вторник, 17 февраля, избрал меру пресечения экс-министру энергетики Герману Галущенко — содержание под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания до 15 апреля с возможностью залога 200 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в ВАКС.

В случае уплаты залога ему запрещено покидать пределы Киева и Киевской области, общаться с Миндичем, Цукерманом, Миронюком и Басовым.

Также он должен:

  • носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи по первому требованию;
  • сообщать детективу и прокурору об изменении своего места жительства;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все имеющиеся паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров. Сторона обвинения просила 425 млн грн залога. На вопрос судьи о размере залога, который он готов внести, Галущенко сказал, что "нашел бы 30 миллионов".

Экс-министр заявил, что не удовлетворен размером залога и планирует подать апелляцию на решение суда.

Также Галущенко возразил, что оплачивал обучение своего сына в престижном колледже в Швейцарии. По его словам, это сделали родственники и крестный отец парня, и вообще у Галущенко "много кумовьев, все они богатые".

Дело Галущенко

Напомним, 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины   Галущенко задержали   детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

Правоохранительные органы сообщили эксминистру энергетики о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В понедельник, 16 февраля, Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство о признании задержания эксминистра энергетики Германа Галущенко незаконным.

Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

19 ноября Верховная Рада Украины   приняла решение об увольнении   министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Его уволили из правительства на фоне скандала вокруг   операции "Мидас" .

Дело НАБУ под названием "Мидас" касается масштабной коррупции в сфере энергетики, соорганизатором которой,   по данным следствия, есть бизнесмен Тимур Миндич.

Автор:
Татьяна Бессараб