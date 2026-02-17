Галущенко взяли под стражу с возможностью внести залог 200 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во вторник, 17 февраля, избрал меру пресечения экс-министру энергетики Герману Галущенко — содержание под стражей сроком на 60 дней со дня фактического задержания до 15 апреля с возможностью залога 200 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в ВАКС.

В случае уплаты залога ему запрещено покидать пределы Киева и Киевской области, общаться с Миндичем, Цукерманом, Миронюком и Басовым.

Также он должен:

носить электронный браслет, прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи по первому требованию;

сообщать детективу и прокурору об изменении своего места жительства;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все имеющиеся паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров. Сторона обвинения просила 425 млн грн залога. На вопрос судьи о размере залога, который он готов внести, Галущенко сказал, что "нашел бы 30 миллионов".

Экс-министр заявил, что не удовлетворен размером залога и планирует подать апелляцию на решение суда.

Также Галущенко возразил, что оплачивал обучение своего сына в престижном колледже в Швейцарии. По его словам, это сделали родственники и крестный отец парня, и вообще у Галущенко "много кумовьев, все они богатые".

Дело Галущенко

Напомним, 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ. Следствие утверждает, что он причастен к операции "Мидас", касающейся хищения средств в "Энергоатоме".

Правоохранительные органы сообщили эксминистру энергетики о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В понедельник, 16 февраля, Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство о признании задержания эксминистра энергетики Германа Галущенко незаконным.

Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

19 ноября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Его уволили из правительства на фоне скандала вокруг операции "Мидас" .

Дело НАБУ под названием "Мидас" касается масштабной коррупции в сфере энергетики, соорганизатором которой, по данным следствия, есть бизнесмен Тимур Миндич.