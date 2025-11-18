Дело Миндича: АРМА начинает проверку фактов причастности работников, фигурирующих в расследовании

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начинает внутреннюю проверку фактов возможной причастности работников ведомства к резонансному расследованию НАБУ в сфере энергетики (операция "Мидас").

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что и.о. главы АРМА Ярослава Максименко инициировала проведение внутренней проверки обстоятельств, обнародованных в медиа, относительно возможной причастности отдельных работников АРМА к общественно резонансному расследованию правоохранительных органов, известному как операция "Мидас".

Целью проверки является установление фактических обстоятельств, предоставление объективной оценки соблюдению требований законодательства и внутренних стандартов, а также выявление потенциальных нарушений со стороны должностных лиц АРМА.

Подчеркивается, что в случае подтверждения фактов ненадлежащих действий могут быть приняты соответствующие дисциплинарные и кадровые решения.

Зеленский анонсировал "перезагрузку" руководства АРМА

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября провел встречу с премьер-министром Юлией Свириденко, посвященную реформам в энергетической отрасли и связанным сферам.

Гарант дал поручение:

реформировать Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и назначить нового руководителя до конца года;

провести аудит и подготовить к продаже активы российских компаний и коллаборантов, чтобы они приносили пользу Украине и наполняли бюджет.

Правительство Украины проводит внутреннюю проверку работников Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и принимает соответствующие кадровые решения по тем, кто фигурирует в материалах НАБУ, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Поручила провести внутреннюю проверку и принять соответствующие кадровые решения. Перезагрузка должна быть системной. Будем информировать о наших дальнейших шагах", - отметила Свириденко.

Народный депутат Ярослав Железняк акцентировал на деталях в сообщении премьер-министра относительно перезагрузка АРМА. Он отметил, что следует присмотреться к отдельной части ее сообщения, намекая на давние неформальные влияния на агентство.

"Как я вам и говорил, долгое время АРМА тоже считалась в сфере влияния Тимура Миндича", – написал Железняк.

Галущенко жил в арестованном доме экс-министра Захарченко

Железняк сообщил, что министр юстиции Герман Галущенко тайно жил в доме, ранее принадлежавшем бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко.

"Еще одну нашли веселую историю. Обыски НАБУ у Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно выехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать. И утром там еще видели министра энергетики Светлану Гринчук за пару минут перед обысками. Но у главного обыска. Захарченко, беглого министра времен Януковича", – рассказал нардеп

Депутат напомнил, что дом экс-министра Захарченко арестован еще с 2021 года, и официально его опекает АРМА, а арест запрещает пользоваться имуществом.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Всех фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.