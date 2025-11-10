- Категория
НАБУ обнародовало детали коррупции в "Энергоатоме": кто причастен к схеме (ВИДЕО)
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало детали коррупции в сфере энергетики в АО "НАЭК "Энергоатом". В состав преступной группы входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы.
Коррупция под кодовым названием "шлагбаум"
По данным ведомства, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".
В НАБУ сообщают, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Используя служебные связи в министерстве и государственной компании они обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих"", - констатируют в НАБУ.
О ком идет речь
По словам народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ и САП разоблачили и задокументировали деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен, другие лица.
Среди установленных участников:
- бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк,
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов,
- бизнесмен – руководитель преступной организации Тимур Миндич,
- четыре человека – работники бэк-офиса по легализации средств.
Коррупция в энергетике
10 ноября, как сообщил ранее Железняк, в ходе операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики НАБУ пришло с обысками к министру юстиции Герману Галущенко, который был министром энергетики.
Также обыски проходят в компании "Энергоатом" и у бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича в рамках дела о хищении государственных средств.