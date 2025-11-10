Запланована подія 2

НАБУ оприлюднило деталі корупції в "Енергоатомі": хто причетний до схеми (ВІДЕО)

НАБУ
НАБУ викрило масштабну корупцію у сфері енергетики / НАБУ

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило деталі корупції у сфері енергетики в АТ "НАЕК “Енергоатом”.  До складу злочинної групи входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Корупція під кодовою назвою "шлагбаум"

За даними відомства, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

В НАБУ повідомляють, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

"Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих"", - констатують в НАБУ.

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики, правоохоронці віднайшли цікавий артефакт.

Фото 2 — НАБУ оприлюднило деталі корупції в "Енергоатомі": хто причетний до схеми (ВІДЕО)

Про кого йдеться

За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. 

Серед встановлених наразі учасників:

  • колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;
  • бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;
  • четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Корупція в енергетиці

10 листопада, як повідомив раніше Железняк, у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який був міністром енергетики.

Також обшуки проходять в компанії "Енергоатом" та в бізнесмена й співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча у рамках справи про розкрадання державних коштів.

Автор:
Світлана Манько