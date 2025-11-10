НАБУ викрило масштабну корупцію у сфері енергетики: обшуки у Галущенка та "Енергоатомі" (АУДІО)

Працівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що задокументовано діяльність організованої злочинної групи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

В НАБУ підкреслюють, що розслідування триває 15 місяців, зібрано понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі правоохоронці пообіцяли оприлюднити згодом.

Оновлено об 11:55. НАБУ опублікувало фрагменти аудіозаписів у справі про корупцію у сферах енергетики та оборони.

Керівник Першого головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що операція "Мідас" тривала багато місяців.

"15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозапису. Викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення", – розповів він.

У кого обшуки

За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".

Також 10 листопада працівники НАБУ проводять обшуки в бізнесмена та співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча, пише "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Видання повідомляє, що Міндіч покинув територію України того ж дня – за кілька годин до проведення обшуків.

"Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків", – зазначило джерело.

Ще раніше видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерела писало, що Міндіч є фігурантом розслідування НАБУ щодо розкрадання державних коштів. Його документуванням займався Руслан Магамедрасулов — керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ, якого нині затримали за підозрою від СБУ.

Нагадаємо, 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" проводилися обшуки.

НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на хабарі.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн грн застави.