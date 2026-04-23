В Україні змінюють правила для ветеранського бізнесу

Уряд України спростив отримання статусу ветеранського бізнесу та розширив можливості працевлаштування ветеранів. Подати заявку можна буде онлайн через портал “Дія”, а всі рішення автоматично фіксуватимуться в реєстрі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як ветеранам отримати статус бізнесу

За її словами, уряд удосконалює механізм отримання спеціального статусу ветеранського бізнесу, що має спростити доступ підприємців до державної підтримки

Зокрема, подати заявку на отримання такого статусу можна буде онлайн через портал Дія. Усі рішення - щодо надання, припинення або поновлення статусу - автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Прем’єр-міністр наголосила, що отримання статусу відкриває доступ до широкого спектра державної підтримки, зокрема грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу.

