На продаж виставлено 16 офісних приміщень у ділових районах Києва: локації і ціна (ФОТО)

На ринку нерухомості Києва з'явилася пропозиція з продажу 16 офісних лотів загальною площею 5951 м² у ключових ділових районах: у центрі, на Печерську, Подолі та у Шевченківському районі. Мінімальна ціна об'єкта становить від $450 000, а орієнтовна дохідність від оренди сягає 10–14% річних

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Для інвестицій компанія Kadium Estate пропонує доступні приміщення з ремонтом, меблями, готовими інженерними системами та плануванням.

Частина офісів уже здана в оренду і приносить стабільний дохід, інші об'єкти мають потенціал для подальшого заповнення орендарями та збільшення прибутковості.

Ключові параметри пропозиції:

16 окремих офісних лотів; 5 951 м² загальної площі;

вхідний чек — від $450 000;

середня ціна лота — близько $1,47 млн;

максимальний лот — до $6 млн;

орієнтовна дохідність — 10–14% річних;

формат купівлі — один лот або кілька об'єктів.

Інвестор може підібрати об'єкт під власний бюджет: компактне приміщення від $450 000, середній актив у діапазоні від $1 млн до $1,5 млн або великий об'єкт із вищим абсолютним орендним доходом.

Пропозиція включає три формати лотів:

Готові орендні активи, які вже здані в оренду та генерують стабільний грошовий потік одразу після зміни власника. Активи з поточним доходом і потенціалом росту, де частина площ вільна для дозаповнення, що дозволяє підвищити прибутковість. Вакантні офіси у ліквідних локаціях, які підходять для подальшої здачі в оренду, власного використання або перепланування під вимоги конкретного орендаря.

Середній рівень заповнюваності об'єктів протягом року становить близько 80%. Офіси розташовані у сформованих ділових кварталах та обладнані генераторами для автономної безперебійної роботи. Орендні ставки за договорами прив'язані до долара США. Після укладання угоди компанія Kadium Estate може надати супровід: допомогу з пошуком орендарів та консультації щодо операційного управління.

Нерухомість розміщена на таких локаціях:

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Бульварно-Кудрявська;

вул. Кловський узвіз;

вул. Шота Руставелі;

вул. Жилянська;

вул. Нікольсько-Ботанічна;

вул. Бусовська;

просп. Берестейський.

Пропозиція розрахована на приватних інвесторів; підприємців, які диверсифікують капітал; компанії, що шукають власний офіс у Києві; покупців, які формують комбінацію з кількох комерційних активів.

