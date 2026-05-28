На продаж виставлено 16 офісних приміщень у ділових районах Києва: локації і ціна (ФОТО)

У Києві на продаж виставлено 16 офісних приміщень / Inventure

На ринку нерухомості Києва з'явилася пропозиція з продажу 16 офісних лотів загальною площею 5951 м² у ключових ділових районах: у центрі, на Печерську, Подолі та у Шевченківському районі. Мінімальна ціна об'єкта становить від $450 000, а орієнтовна дохідність від оренди сягає 10–14% річних

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Для інвестицій компанія Kadium Estate пропонує доступні приміщення з ремонтом, меблями, готовими інженерними системами та плануванням.

Частина офісів уже здана в оренду і приносить стабільний дохід, інші об'єкти мають потенціал для подальшого заповнення орендарями та збільшення прибутковості.

офіс, Київ / Inventure

Ключові параметри пропозиції:

  • 16 окремих офісних лотів; 5 951 м² загальної площі; 
  • вхідний чек — від $450 000; 
  • середня ціна лота — близько $1,47 млн; 
  • максимальний лот — до $6 млн; 
  • орієнтовна дохідність — 10–14% річних; 
  • формат купівлі — один лот або кілька об'єктів.

Інвестор може підібрати об'єкт під власний бюджет: компактне приміщення від $450 000, середній актив у діапазоні від $1 млн до $1,5 млн або великий об'єкт із вищим абсолютним орендним доходом.

офіс, Київ / Inventure

Пропозиція включає три формати лотів:

  1. Готові орендні активи, які вже здані в оренду та генерують стабільний грошовий потік одразу після зміни власника. 
  2. Активи з поточним доходом і потенціалом росту, де частина площ вільна для дозаповнення, що дозволяє підвищити прибутковість. 
  3. Вакантні офіси у ліквідних локаціях, які підходять для подальшої здачі в оренду, власного використання або перепланування під вимоги конкретного орендаря.

Середній рівень заповнюваності об'єктів протягом року становить близько 80%. Офіси розташовані у сформованих ділових кварталах та обладнані генераторами для автономної безперебійної роботи. Орендні ставки за договорами прив'язані до долара США. Після укладання угоди компанія Kadium Estate може надати супровід: допомогу з пошуком орендарів та консультації щодо операційного управління.

Нерухомість розміщена на таких локаціях:

  • вул. Богдана Хмельницького; 
  • вул. Бульварно-Кудрявська; 
  • вул. Кловський узвіз; 
  • вул. Шота Руставелі; 
  • вул. Жилянська; 
  • вул. Нікольсько-Ботанічна; 
  • вул. Бусовська; 
  • просп. Берестейський.

Пропозиція розрахована на приватних інвесторів; підприємців, які диверсифікують капітал; компанії, що шукають власний офіс у Києві; покупців, які формують комбінацію з кількох комерційних активів.

Нагадаємо, у Київській області продається земельна ділянка площею 14 га. Об'єкт розташований за 4 км від міста Біла Церква. Вартість ділянки становить $2 500 000

Автор:
Тетяна Ковальчук