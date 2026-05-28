На продаж виставлено 16 офісних приміщень у ділових районах Києва: локації і ціна (ФОТО)
На ринку нерухомості Києва з'явилася пропозиція з продажу 16 офісних лотів загальною площею 5951 м² у ключових ділових районах: у центрі, на Печерську, Подолі та у Шевченківському районі. Мінімальна ціна об'єкта становить від $450 000, а орієнтовна дохідність від оренди сягає 10–14% річних
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.
Для інвестицій компанія Kadium Estate пропонує доступні приміщення з ремонтом, меблями, готовими інженерними системами та плануванням.
Частина офісів уже здана в оренду і приносить стабільний дохід, інші об'єкти мають потенціал для подальшого заповнення орендарями та збільшення прибутковості.
Ключові параметри пропозиції:
- 16 окремих офісних лотів; 5 951 м² загальної площі;
- вхідний чек — від $450 000;
- середня ціна лота — близько $1,47 млн;
- максимальний лот — до $6 млн;
- орієнтовна дохідність — 10–14% річних;
- формат купівлі — один лот або кілька об'єктів.
Інвестор може підібрати об'єкт під власний бюджет: компактне приміщення від $450 000, середній актив у діапазоні від $1 млн до $1,5 млн або великий об'єкт із вищим абсолютним орендним доходом.
Пропозиція включає три формати лотів:
- Готові орендні активи, які вже здані в оренду та генерують стабільний грошовий потік одразу після зміни власника.
- Активи з поточним доходом і потенціалом росту, де частина площ вільна для дозаповнення, що дозволяє підвищити прибутковість.
- Вакантні офіси у ліквідних локаціях, які підходять для подальшої здачі в оренду, власного використання або перепланування під вимоги конкретного орендаря.
Середній рівень заповнюваності об'єктів протягом року становить близько 80%. Офіси розташовані у сформованих ділових кварталах та обладнані генераторами для автономної безперебійної роботи. Орендні ставки за договорами прив'язані до долара США. Після укладання угоди компанія Kadium Estate може надати супровід: допомогу з пошуком орендарів та консультації щодо операційного управління.
Нерухомість розміщена на таких локаціях:
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Бульварно-Кудрявська;
- вул. Кловський узвіз;
- вул. Шота Руставелі;
- вул. Жилянська;
- вул. Нікольсько-Ботанічна;
- вул. Бусовська;
- просп. Берестейський.
Пропозиція розрахована на приватних інвесторів; підприємців, які диверсифікують капітал; компанії, що шукають власний офіс у Києві; покупців, які формують комбінацію з кількох комерційних активів.
