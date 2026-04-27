У Львові на території "Термоприладу" збудують новий офісно-виробничий центр

У Львові погодили зведення п'ятиповерхового офісно-виробничого центру на території підприємства "Термоприлад". Новий сучасний бізнес-простір зі скляним фасадом та експлуатованою терасою на даху з'явиться на вулиці Науковій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Zaxid.net.

Відповідні містобудівні умови та обмеження були офіційно представлені 24 квітня 2026 року під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.

Деталі проєкту та ділянки

Проєкт передбачає масштабну забудову комунальної земельної ділянки площею 2,8 га, що розташована за адресою: вул. Наукова, 3. Наразі ця територія перебуває у праві постійного користування ПрАТ "Науково-виробниче обʼєднання "Термоприлад" імені В. Лаха".

Майбутня п'ятиповерхова будівля поєднає в собі як офісні, так і виробничі площі. Архітектурне рішення передбачає суцільне скління фасаду та облаштування відкритої тераси на даху для працівників і відвідувачів центру.

Довідка про підприємство: ПрАТ "Науково-виробниче обʼєднання "Термоприлад" імені В. Лаха" було зареєстроване у 2003 році. Згідно з відкритими реєстрами, акціонерами компанії є Назарій Гук, Василь Ярмолюк, Ярема Гук та Олег Лах.

Комплексний розвиток міських просторів Львова

Трансформація промислових та комерційних зон є частиною ширшої стратегії оновлення міського середовища. Окрім бізнес-інфраструктури, місто приділяє значну увагу рекреаційним об'єктам у центральній частині.

Нагадаємо, місцева влада Львова планує створити новий громадський простір біля Оперного театру на місці колишнього ринку "Добробут". Масштабний проєкт передбачає облаштування сучасної зеленої зони відпочинку з фонтаном, а також будівництво підземного паркінгу, який виконуватиме функцію безпечного укриття.