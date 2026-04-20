Львів планує новий громадський простір біля Оперного на місці ринку "Добробут"
У Львові планують перетворити територію колишнього ринку "Добробут", розташовану за Оперним театром, на сучасний громадський простір із зеленою зоною, фонтаном і підземним паркінгом, який також виконуватиме функцію укриття.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.
Відповідну концепцію представили за результатами архітектурного конкурсу.
Йдеться про ділянку, яка понад 30 років тому була передана під будівництво готелю, однак проєкт так і не реалізували. Згодом, за словами мера, через дії так званих "чорних" реєстраторів місто втратило право власності на землю, і наразі питання її повернення вирішується в судах.
У разі реалізації проєкту на цій території планують створити підземний паркінг, який у разі потреби може використовуватися як укриття, великий відкритий простір для ярмарків і міських подій, а також нову зелену зону з понад 200 деревами. Окремо передбачені дитячий простір, елементи безбар’єрності та інтеграція з громадським транспортом і велоінфраструктурою.
Фактично мова йде про переосмислення однієї з центральних ділянок міста з комерційної невдалої забудови у публічний простір загального користування.
Садовий наголосив, що ключовим завданням зараз є юридичне закріплення права громади на цю землю. Після завершення судових процедур Львів планує перейти до реалізації проєкту.
Нагадаємо,19 серпня 2025 року Господарський суд Львівської області відмовив Львівській міській раді у вимозі скасувати право користування землею компанією "Галінвест", де наразі працює торговий центр на місці колишнього ринку "Добробут" у центрі Львова. Місто подаватиме апеляцію.