Львов планирует новое общественное пространство возле Оперного на месте рынка "Добробут"

Во Львове планируют превратить территорию бывшего рынка "Добробут", расположенную за Оперным театром, в современное общественное пространство с зеленой зоной, фонтаном и подземным паркингом, которое также будет выполнять функцию укрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения городского головы Андрея Садового.

Соответствующую концепцию представили по результатам архитектурного конкурса.

Речь идет о участке, который более 30 лет назад был передан под строительство гостиницы, однако проект так и не был реализован. Впоследствии, по словам мэра, из-за действий так называемых "черных" регистраторов город потерял право собственности на землю, и в настоящее время вопрос ее возвращения решается в судах.

В случае реализации проекта на этой территории планируется создать подземный паркинг, который в случае необходимости может использоваться как укрытие, большое открытое пространство для ярмарок и городских событий, а также новую зеленую зону с более чем 200 деревьями. Отдельно предусмотрено детское пространство, элементы безбарьерности и интеграция с общественным транспортом и велоинфраструктурой.

Фактически речь идет о переосмыслении одного из центральных участков города по коммерческой неудачной застройке в публичное пространство общего пользования.

Садовый подчеркнул, что ключевой задачей сейчас является юридическое закрепление права общества на эту землю. После завершения судебных процедур Львов планирует перейти к реализации проекта.

Напомним, 19 августа 2025 года Хозяйственный суд Львовской области отказал Львовскому городскому совету в требовании отменить право пользования землей компанией "Галинвест", где работает торговый центр на месте бывшего рынка "Добробут" в центре Львова. Город будет подавать апелляцию.