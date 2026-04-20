Львов планирует новое общественное пространство возле Оперного на месте рынка "Добробут"

Львов планирует новое общественное пространство возле Оперного
Львов планирует новое общественное пространство возле Оперного

Во Львове планируют превратить территорию бывшего рынка "Добробут", расположенную за Оперным театром, в современное общественное пространство с зеленой зоной, фонтаном и подземным паркингом, которое также будет выполнять функцию укрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения городского головы Андрея Садового.

Соответствующую концепцию представили по результатам архитектурного конкурса.

Речь идет о участке, который более 30 лет назад был передан под строительство гостиницы, однако проект так и не был реализован. Впоследствии, по словам мэра, из-за действий так называемых "черных" регистраторов город потерял право собственности на землю, и в настоящее время вопрос ее возвращения решается в судах.

В случае реализации проекта на этой территории планируется создать подземный паркинг, который в случае необходимости может использоваться как укрытие, большое открытое пространство для ярмарок и городских событий, а также новую зеленую зону с более чем 200 деревьями. Отдельно предусмотрено детское пространство, элементы безбарьерности и интеграция с общественным транспортом и велоинфраструктурой.

Фактически речь идет о переосмыслении одного из центральных участков города по коммерческой неудачной застройке в публичное пространство общего пользования.

Садовый подчеркнул, что ключевой задачей сейчас является юридическое закрепление права общества на эту землю. После завершения судебных процедур Львов планирует перейти к реализации проекта.

Напомним, 19 августа 2025 года Хозяйственный суд Львовской области отказал Львовскому городскому совету в требовании отменить право пользования землей компанией "Галинвест", где работает торговый центр на месте бывшего рынка "Добробут" в центре Львова. Город будет подавать апелляцию.

Автор:
Татьяна Гойденко