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США не продлили ослабление санкций против российской нефти

российская нефть
США возобновили санкции против нефти из России / Depositphotos

Министерство финансов США по состоянию на данный момент не сообщило о продлении действия исключений из санкций против российской нефти, предварительный срок которых завершился в полночь 17 июня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идет о генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, которая ослабляла санкции по части российской нефти, уже загруженной на танкеры в определенный период. Впервые это исключение было введено в марте, в апреле его действие   продолжили еще раз .

18 мая Министерство финансов США ввело временную 30-дневную генеральную лицензию, позволяющую наиболее энергетически уязвимым странам получить доступ к российской нефти. Это вызвало недовольство Украины и ее союзников, стремящихся усилить давление на Москву.

Лицензии распространялись только на российскую нефть, которую уже загрузили на танкеры. Такое решение было принято, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснял, что Вашингтон продлил ослабление санкций против российской нефти, потому что об этом попросили более десяти беднейших стран.

Но пока президент США Дональд Трамп и чиновники его администрации не сообщили, означает ли это, что санкционные меры будут снова действовать.

"Это может измениться после того, как Вашингтон и Тегеран достигли меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, которая откроет путь на мировые рынки нефти с Ближнего Востока", - предполагает Reuters.

Ранее Трамп предположил, что США могут разрешить повторное введение санкций против РФ, отменив временный отказ от них.


Автор:
Светлана Манько