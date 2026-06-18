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США не продовжили послаблення санкцій проти російської нафти

російська нафта
США відновили санкції проти нафти з Росії / Depositphotos

Міністерство фінансів США станом на зараз не повідомило про продовження дії винятків з санкцій проти російської нафти, попередній термін яких завершився опівночі 17 червня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що йдеться про генеральну ліцензію Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, яка послаблювала санкції щодо частини російської нафти, вже завантаженої на танкери у визначений період. Вперше цей виняток запровадили у березні, у квітні його дію продовжили ще раз.

18 травня Міністерство фінансів США запровадило тимчасову 30-денну генеральну ліцензію, яка дозволяє найбільш енергетично вразливим країнам отримати доступ до російської нафти. Це викликало невдоволення України та її союзників, які прагнуть посилити тиск на Москву.

Ліцензії поширювалися лише на ту російську нафту, яку вже завантажили на танкери. Таке рішення було ухвалено, щоб стабілізувати глобальне підвищення ціни на сировину через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Міністр фінансів  США Скотт Бессент пояснював, що Вашингтон продовжив послаблення санкцій проти російської нафти, бо про це попросили понад десять найбідніших країн.

Але наразі президент США Дональд Трамп та посадовці його адміністрації не повідомили, чи означає це, що санкційні заходи будуть знову діяти.

"Це може змінитися після того, як Вашингтон та Тегеран досягли меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни, що відкриє шлях на світові ринки нафти з Близького Сходу", - припускає Reuters.

Раніше Трамп припустив, що США можуть дозволити повторне впровадження санкцій проти РФ, скасувавши тимчасову відмову від них.


Автор:
Світлана Манько