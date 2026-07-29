Київська фабрика "Рошен" зможе укласти угоди на 5 млрд грн: рішення акціонерів

Акціонери ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" під час річних загальних зборів надали попередню згоду на укладення значних правочинів із граничною сукупною вартістю до 5 млрд грн терміном на один рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі звітом компанії за перше півріччя 2026 року в системі розкриття інформації НКЦПФР, згода поширюється на правочини, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю товариства. Це стосується, зокрема, договорів купівлі-продажу, виконання робіт і надання послуг, якщо їхня вартість перевищує 25% вартості активів компанії за даними останньої річної фінансової звітності.

Також акціонери уповноважили генерального директора протягом року з дати проведення зборів вчиняти від імені товариства всі необхідні дії для укладення цих угоди відповідно до законодавства та статуту.

Корпорація Roshen у 2025 році посіла 27-ме місце серед найбільших світових виробників кондитерських виробів із загальним обсягом виробництва близько 300 тис. тонн продукції на рік.

До її складу входять Київська, Кременчуцька, дві вінницькі кондитерські фабрики, Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі, а також Клайпедська кондитерська фабрика в Литві та Bonbonetti Choco в Угорщині. Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Нагадаємо, раніше цього року повідомлялось, що українська кондитерська корпорація Roshen розпочинає експансію на ринок Великої Британії. Компанія оцінює потенціал британського ринку солодощів у понад 5 млрд фунтів стерлінгів та вже розпочала переговори з місцевими торговельними мережами.