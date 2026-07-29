НБУ випустив монету "Sea Baby" номіналом 5 гривень

Національний банк України 29 липня ввів в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby" номіналом 5 гривень. Її тираж становитиме до 75 тисяч штук, а продаж розпочнеться 30 липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Монета присвячена надводному безпілотному комплексу Sea Baby, який розробили фахівці Служби безпеки України для виконання завдань у Чорному морі.

Перші зразки Sea Baby з’явилися у 2022 році. Завдяки модульній конструкції безпілотник може оснащуватися різними видами озброєння залежно від завдання.

За даними НБУ, Sea Baby використовували для ударів по Кримському мосту та російських військових кораблях Чорноморського флоту.

На аверсі монети зображено стилізований тризуб, який переходить у зображення морського дрона Sea Baby у русі.

На реверсі розміщено зображення дрона у Чорному морі, логотип Служби безпеки України та напис Sea Baby. Літеру Y стилізовано під жест Victory.

Основні характеристики монети:

номінал — 5 гривень;

тираж — до 75 тисяч штук;

паковання — сувенірне;

художник — Андрій Єрмоленко;

скульптор — Володимир Дем’яненко.

Продаж монети через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банки-дистриб’ютори розпочнеться 30 липня.

Нагадаємо, вчора НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні”. Її випуск приурочено до Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули, були закатовані або страчені під час російського полону.