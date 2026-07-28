НБУ вводить в обіг пам’ятну монету до Дня пам’яті загиблих у полоні: який дизайн

Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні”. Її випуск приурочено до Дня вшанування пам’яті захисників і захисниць України, добровольців та цивільних осіб, які загинули, були закатовані або страчені під час російського полону.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ показав нову пам’ятну монету

За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, нова монета є символом пам’яті, яка не має строку давності.

"Ця монета – про пам’ять, яка не стирається з часом. Вона вшановує військових і цивільних, чиї життя обірвав російський полон, та нагадує про злочини проти українського народу. Ми не можемо повернути загиблих, але можемо і повинні зробити все, щоб правда та пам’ять про них залишалися з нами назавжди", – зазначив він.

Символічний дизайн

Номінал пам’ятної обігової монети становить 10 гривень.

Аверс повністю повторює дизайн обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Натомість на реверсі зображено розірваний ланцюг, який символізує звільнення з кайданів. Його ланки переходять у силуети птахів, що уособлюють незламність духу, героїзм та вічну пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну.

По колу монети розміщено напис: "ПАМ’ЯТІ СТРАЧЕНИХ, ЗАКАТОВАНИХ АБО ЗАГИБЛИХ У ПОЛОНІ".

Автором художнього оформлення реверсу є Микола Коваленко. Аверс і скульптурне виконання монети створив Володимир Дем’яненко.

У Національному банку повідомили, що нові пам’ятні монети поступово надходитимуть у готівковий обіг. Загальний тираж становитиме 2 мільйони екземплярів.

Монета перебуватиме в обігу нарівні зі звичайними 10-гривневими монетами та водночас виконуватиме важливу місію зі збереження пам’яті про українців, які стали жертвами російського полону.

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначала 30-ту річницю з дня ухвалення Конституції. На честь цього ювілею НБУ випустив нову срібну пам'ятну монету номіналом 10 гривень.