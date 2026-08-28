Росія за місяць знищила третину всіх книжок, які Україна видає за рік

Унаслідок російських обстрілів у серпні Україна втратила близько третини всієї книжкової продукції, яку в державі видають упродовж року. Через масштабні збитки та дефіцит коштів частина видавництв може не пережити наслідків атак.

Як пише Delo.ua, про це повідомила гендиректорка Vivat Юлія Орлова в ефірі Радіо Культура, пише Суспільне.

За її словами, через ворожий удар по складу Vivat в Святопетрівському на Київщині видавництво Vivat зазнало збитків на суму понад 16 млн грн.

"Це більше ніж шістнадцять мільйонів. Для будь-якого книжкового бізнесу це дійсно великі гроші. Для нас вони критичні", — наголосила вона.

Попри втрати, у компанії залишилися два склади, команда та видавничий план, тож Vivat продовжуватиме роботу.

Вона підкреслила масштабність відкладених наслідків знищення книжкових запасів для всієї галузі, адже зазвичай Україна видає близько 26–30 млн книжок на рік.

"Зараз у нас знищено за серпень, тільки за серпень, десь близько третини взагалі того всього, що видає Україна", — зазначила гендиректорка Vivat.

За її оцінкою, загальна кількість знищених книжок може досягати 15 млн примірників. Через брак коштів Vivat тимчасово призупинило прийом нових рукописів та скоротило купівлю прав на іноземні видання.

Додатковою проблемою є логістика: видавництва намагаються перемістити склади до західних областей, проте там бракує складських приміщень для всіх бажаючих релокуватися.

Удари по складах книжок

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська атака пошкодила та знищила книжкові наклади щонайменше трьох десятків українських видавництв і книгарень на складі "Нової пошти" у Святопетрівському на Київщині.

Зокрема, постраждали такі видавництва: "Видавництво Старого Лева", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лабораторія", "Наш Формат", ArtBooks, "Ранок", BookChef та інші.

Засновник і директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович повідомив, що через значні руйнування приміщення та втрату великого накладу надрукованих видань можливі тимчасові затримки з доставленням замовлень покупцям.

Раніше засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов теж повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців.

Зауважимо, що український книжковий ринок переживає подвійний удар: на тлі зниження попиту галузь зазнає прямих втрат через російські атаки. Видавництва втрачають склади та наклади, змушені перебудовувати логістику, переглядати інвестиційні плани та скорочувати видавничі програми.