Україна почала витрачати на імпорт молочки більше, ніж заробляє на експорті

За вісім місяців 2026 року Україна стала нетто-імпортером молочної продукції за вартістю: імпорт сягнув $253,13 млн, тоді як експорт становив $248,79 млн. Обсяги ввезення зросли на 39%, тоді як поставки української продукції за кордон скоротилися на 7%.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Асоціації виробників молока

За січень–серпень Україна експортувала 86,92 тис. тонн молочної продукції на $248,79 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги скоротилися на 7%, а валютна виручка — на 17%.

Водночас імпорт досяг 56,2 тис. тонн на $253,13 млн. У натуральному вимірі він збільшився на 39%, у грошовому — на 23%.

Таким чином, різниця між вартістю імпорту та експорту за вісім місяців становила близько $4,34 млн на користь імпорту.

Більше половини імпорту припадає на сири

Сири формують 58% українського імпорту молочної продукції.

В експорті структура більш розподілена: на морозиво припадає 26%, згущені молоко та вершки — 25%, сири — 17%, вершкове масло — 11%, молочну сироватку — 7%.

У серпні Україна імпортувала 8,23 тис. тонн молочних продуктів. Це на 6% менше, ніж у липні, але одразу на 59% більше, ніж у серпні минулого року.

Експорт у серпні також скоротився

У серпні українські компанії експортували 10,86 тис. тонн молочної продукції на $30,51 млн.

Порівняно з липнем фізичні обсяги поставок скоротилися на 11%, а валютна виручка — на 18%. У річному вимірі експорт у тоннах зріс на 7%, проте виручка залишилася на 2% нижчою.

Найбільше за місяць скоротився експорт вершкового масла — на 42%.

Водночас поставки незгущених молока та вершків зросли на 31% до липня, сирів — на 8%, кисломолочної продукції — на 2%.

Зовнішньоторговельне сальдо молочної продукції лише за серпень було від'ємним і становило $3,34 млн.

Виробники розраховують на попит з ЄС

Передумовою для збільшення українського експорту може стати скорочення виробництва молока-сировини в ЄС та зростання цін на біржові молочні товари.

Водночас для збереження доступу до європейського ринку українські виробники мають виконувати вимоги ЄС, зокрема щодо благополуччя тварин. Повністю адаптуватися до відповідних норм Україна має до 1 січня 2028 року.

Невідповідність окремих господарств встановленим вимогам під час перевірок може створити ризики для експорту їхньої продукції до ЄС.

Додатковим викликом залишається логістика. Через проблеми з морськими перевезеннями компанії змушені переорієнтовувати вантажі на Дунай, залізницю та автомобільні маршрути через західний кордон. За наведеними даними, часові витрати на логістику зросли на 40–50%.

Нагадаємо, за січень–липень 2026 року Україна скоротила експорт молочної продукції на 9% — до 76,05 тис. тонн. Водночас імпорт уже тоді активно зростав: за сім місяців в Україну ввезли молочної продукції на $219,27 млн.