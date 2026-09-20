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Украина начала тратить на импорт молочки больше, чем зарабатывает на экспорте

Импорт молочных продуктов обогнал экспорт
Импорт молочных продуктов обогнал экспорт

За восемь месяцев 2026 года Украина стала нетто-импортером молочной продукции по стоимости: импорт составил $253,13 млн, в то время как экспорт составил $248,79 млн. Объемы ввоза выросли на 39%, в то время как поставки украинской продукции за границу сократились на 7%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока.

За январь-август Украина экспортировала 86,92 тыс. тонн молочной продукции на $248,79 млн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы сократились на 7%, а валютная выручка - на 17%.

В то же время, импорт достиг 56,2 тыс. тонн на $253,13 млн. В натуральном измерении он увеличился на 39%, в денежном — на 23%.

Таким образом, разница между стоимостью импорта и экспорта за восемь месяцев составила около $4,34 млн. в пользу импорта.

Более половины импорта приходится на сыры

Сыры формируют 58% украинского импорта молочной продукции.

В экспорте структура более распределена: на мороженое приходится 26%, сгущенки и сливки — 25%, сыры — 17%, сливочное масло — 11%, молочную сыворотку — 7%.

Фото 2 — Украина начала тратить на импорт молочки больше, чем зарабатывает на экспорте

В августе Украина импортировала 8,23 тысячи тонн молочных продуктов. Это на 6% меньше, чем в июле, но на 59% больше, чем в августе прошлого года.

Экспорт в августе также сократился

В августе украинские компании экспортировали 10,86 тыс. тонн молочной продукции на 30,51 млн. долларов.

По сравнению с июлем, физические объемы поставок сократились на 11%, а валютная выручка — на 18%. В годовом исчислении экспорт в тоннах вырос на 7%, однако выручка осталась на 2% ниже.

Больше всего за месяц сократился экспорт сливочного масла – на 42%.

В то же время, поставки несгущенных молока и сливок выросли на 31% к июлю, сыров — на 8%, кисломолочной продукции — на 2%.

Фото 3 — Украина начала тратить на импорт молочки больше, чем зарабатывает на экспорте

Внешнеторговое сальдо молочной продукции только за август было отрицательным и составило $3,34 млн.

Производители рассчитывают на спрос с ЕС

Причиной увеличения украинского экспорта может стать сокращение производства молока-сырья в ЕС и рост цен на биржевые молочные товары.

В то же время для сохранения доступа к европейскому рынку украинские производители должны выполнять требования ЕС, в частности, благополучие животных. Полностью адаптироваться к соответствующим нормам Украина должна до 1 января 2028 года.

Несоответствие отдельных хозяйств установленным требованиям при проверках может создать риск для экспорта их продукции в ЕС.

Дополнительным вызовом остается логистика. Из-за проблем с морскими перевозками компании вынуждены переориентировать грузы на Дунай, железную дорогу и автомобильные маршруты через западную границу. По приведенным данным, временные расходы по логистике выросли на 40–50%.

Напомним, за январь-июль 2026 года Украина сократила экспорт молочной продукции на 9% - до 76,05 тыс. тонн. В то же время импорт уже тогда активно рос: за семь месяцев в Украину ввезли молочную продукцию на $219,27 млн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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