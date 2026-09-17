Экспорт падает, импорт растет: что происходит на рынке молочной продукции Украины

За январь-август 2026 года Украина сократила экспорт молочной продукции на 7% в натуральном выражении и на 17% в денежном — до 86,92 тыс. тонн на $248,79 млн. В то же время импорт вырос на 39% по объему и на 23% по стоимости, достигнув 56,5 тыс. тонн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

По итогам восьми месяцев Украина фактически превратилась в нетто-импортера молочной продукции, поскольку стоимость закупок из-за границы превысила выручку от экспорта на 4,34 миллиона долларов. В частности, в августе внешнеторговое сальдо также осталось отрицательным и составило 3,34 миллиона долларов.

Сам экспорт в августе просел на 11% по объему и на 18% по выручке до июля, хотя в годовом выражении в выражении зафиксирован небольшой рост на 7%.

Структура украинского экспорта остается ориентированной преимущественно на продукцию с более низкой маржинальностью, такую как сухое молоко и сыворотка.

Основные позиции за восемь месяцев распределились так: мороженое заняло 26 процентов, сгущенку и сливки — 25%, сыры — 17%, сливочное масло — 11%, а сыворотка — 7%. Главными рынками сбыта традиционно остаются страны Европейского Союза, Молдова и Южный Кавказ.

В то же время структура импорта существенно отличается: наибольшую долю в нем — 58% — составляют именно сыры.

В августе импорт молочных продуктов сократился на 6% к июлю, однако по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году вырос на впечатляющие 59%.

Ранее сообщалось, что перебои в цепях поставок, рост затрат на производство, переработку и логистику создают предпосылки для повышения цен на молочную продукцию в Украине .