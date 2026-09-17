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Цена на золото в Украине — курс на 17 сентября
По состоянию на 17 сентября 2026 цена золота в Украине составляет 6167,04 гривны (137,5 долларов США) за грамм. Стоимость металла с начала месяца выросла на 0,3% с незначительными каждодневными колебаниями в зависимости от курса валют и мировой цены за унцию.
Какие цены на золото в Украине
Как сообщает Dilo, в четверг, 17 сентября, Нацбанк установил такие закупочные цены на золото :
|Золото
|Цена
|Банковский металл
|6167,04 гривны (137,5 долларов США) за грамм
|Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества
|6148,54 гривны (136 долларов США) за грамм
|Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов
|6105,37 гривны (134 долларов США) за грамм
Динамика
За последний месяц цена на золото в Украине несколько выросла: официальный курс Национального банка Украины составляет 6167,04 гривны за 1 грамм (против около 6557,96 месяцем ранее), что отражает общую тенденцию колебаний мировых рынков драгоценных металлов.
В целом, наблюдается медленный рост цен на золото в пределах 1–2% с незначительными ежедневными колебаниями в зависимости от курса валют и мировой цены за унцию.
По данным "Минфина", динамика цен на золото выглядит следующим образом:
За последний год цена на золото в Украине заметно выросла. По данным Национального банка Украины, учетная цена банковского золота за тройскую унцию увеличилась примерно со 160–165 тысяч гривен до более 196 тысяч гривен или 4 383,80 долларов США (по состоянию на август 2026 года), что в пересчете на один грамм составляет около 6 100–6 300 грн. назад)
Если вы планируете покупать или продавать банковские металлы или изделия, уточняйте котировки, поскольку цены в коммерческих банках и ломбардах могут отличаться от официального курса НБУ. Золотые изделия в ломбардах оцениваются значительно дешевле рыночной стоимости металла.
Прогноз
Ценами на золото двигает спрос, подогревающий неопределенность и геополитическая турбулентность. Дело в том, что банковские металлы, в том числе золото, считаются безопасными активами, "тихими гаванями", в которых инвесторы пережидают нестабильные времена.
Девальвация гривни к доллару за последний год также отразилась на номинальном росте цены золота в национальной валюте.
Несмотря на недавний рост, стоимость металла остается почти на пятую часть ниже уровня, фиксировавшегося до начала войны с Ираном. Напряженность в регионе остается высокой, ведь соглашения по открытию Ормузского пролива до сих пор не достигнуты, а нападения на нефтеперерабатывающую инфраструктуру возобновляют давление на рынок энергоносителей.
В середине августа цена на золото стабилизировалась выше отметки в 4300 долларов (192 253 гривны по курсу НБУ) за унцию.
В середине сентября цены на золото снизились на фоне роста цен на нефть и ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США.