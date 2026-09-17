Цена на золото в Украине — курс на 17 сентября

По состоянию на 17 сентября 2026 цена золота в Украине составляет 6167,04 гривны (137,5 долларов США) за грамм. Стоимость металла с начала месяца выросла на 0,3% с незначительными каждодневными колебаниями в зависимости от курса валют и мировой цены за унцию.

Какие цены на золото в Украине

Как сообщает Dilo, в четверг, 17 сентября, Нацбанк установил такие закупочные цены на золото :

Золото Цена Банковский металл 6167,04 гривны (137,5 долларов США) за грамм Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества 6148,54 гривны (136 долларов США) за грамм Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов 6105,37 гривны (134 долларов США) за грамм

Динамика

За последний месяц цена на золото в Украине несколько выросла: официальный курс Национального банка Украины составляет 6167,04 гривны за 1 грамм (против около 6557,96 месяцем ранее), что отражает общую тенденцию колебаний мировых рынков драгоценных металлов.

В целом, наблюдается медленный рост цен на золото в пределах 1–2% с незначительными ежедневными колебаниями в зависимости от курса валют и мировой цены за унцию.

По данным "Минфина", динамика цен на золото выглядит следующим образом:

За последний год цена на золото в Украине заметно выросла. По данным Национального банка Украины, учетная цена банковского золота за тройскую унцию увеличилась примерно со 160–165 тысяч гривен до более 196 тысяч гривен или 4 383,80 долларов США (по состоянию на август 2026 года), что в пересчете на один грамм составляет около 6 100–6 300 грн. назад)

Если вы планируете покупать или продавать банковские металлы или изделия, уточняйте котировки, поскольку цены в коммерческих банках и ломбардах могут отличаться от официального курса НБУ. Золотые изделия в ломбардах оцениваются значительно дешевле рыночной стоимости металла.

Прогноз

Ценами на золото двигает спрос, подогревающий неопределенность и геополитическая турбулентность. Дело в том, что банковские металлы, в том числе золото, считаются безопасными активами, "тихими гаванями", в которых инвесторы пережидают нестабильные времена.

Девальвация гривни к доллару за последний год также отразилась на номинальном росте цены золота в национальной валюте.

Несмотря на недавний рост, стоимость металла остается почти на пятую часть ниже уровня, фиксировавшегося до начала войны с Ираном. Напряженность в регионе остается высокой, ведь соглашения по открытию Ормузского пролива до сих пор не достигнуты, а нападения на нефтеперерабатывающую инфраструктуру возобновляют давление на рынок энергоносителей.

В середине августа цена на золото стабилизировалась выше отметки в 4300 долларов (192 253 гривны по курсу НБУ) за унцию.

В середине сентября цены на золото снизились на фоне роста цен на нефть и ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США.