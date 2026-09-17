Бизнес поддержал новые правила аукционов на пользование недрами

Европейская Бизнес Ассоциация поддержала законопроект №15454, который должен изменить правила получения права на использование недр через аукционы. Бизнес выступает за принятие документа в первом чтении, но предлагает доработать отдельные положения перед вторым.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

В Ассоциации считают, что предложенные изменения могут сделать процедуры в области недропользования более прозрачными и предсказуемыми для инвесторов.

В частности, бизнес положительно оценивает четыре основных изменения:

закрепление ключевых требований к электронным аукционам непосредственно в Кодексе Украины о недрах;

распространение гарантий стабильности законодательства на участки нефтегазоносных недр;

уточнение правил проведения конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции;

возможность проведения разведывательных работ по договоренности с собственником земельного участка или землепользователем.

Особо важным для добывающей отрасли в ЕБА называют распространение гарантий стабильности законодательства на нефтегазовые участки. Такие проекты нуждаются в значительных капиталовложениях и имеют длительные сроки реализации, поэтому предсказуемость регуляторных условий влияет на решения инвесторов.

Позитивно бизнес оценивает и предложенные изменения в правила конкурса на заключение соглашений о разделе продукции. В Ассоциации ожидают, что более четкие и более открытые процедуры могут способствовать привлечению частного капитала.

В то же время, Комитет недропользования ЕБА считает, что до второго чтения законопроект нужно доработать. В частности, речь идет о механизмах государственного контроля, заключении и реализации соглашений о распределении продукции, а также взаимодействии недропользователей с собственниками и пользователями земельных участков.

В настоящее время ЕБА выступает за принятие законопроекта №15454 в первом чтении.

Напомним, в 2026 году Госгеонадра существенно нарастили продажу спецразрешений через электронные аукционы. По состоянию на конец августа на торгах реализовали 32 спецразрешения на общую сумму 1,371 млрд грн. Это более чем вдвое превысило результат за весь 2025 год, когда 76 спецразрешений продали за 654 млн грн.