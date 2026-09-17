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Ответ на действия Москвы: Казахстан почти остановил импорт российских автомобилей

Lada Priora
Казахстан почти остановил импорт российских автомобилей / Википедия

Спрос на российские машины в Казахстане упал на 99% – в июне импорт из РФ составил $72. Причина – новые правила утильсбора, лишившие авто из России главного преимущества – низкой цены.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Что изменил Казахстан

С 8 мая для машин с двигателем от 1 до 2 литров коэффициент вырос с 3,5 до 136. В результате сбор за один такой автомобиль увеличился с 756,9 тыс. до 29,4 млн. тенге, или около 5,5 млн. рублей. Это больше, чем стоимость самого автомобиля.

Так, Казахстан ответил на действия России. Москва ранее изменила порядок расчета утилизационного сбора для автомобилей из стран Евразийского экономического союза , в том числе Казахстана. Министр промышленности Казахстана Ерсайин Нагаспаев в марте сказал, что Астана "просто зеркалит ситуацию".

Импорт российских авто почти исчез

В июне Казахстан импортировал из России легковых автомобилей всего на $72. В апреле этот показатель составил $5,5 млн. В январе импорт оценивался в $1 млн, а в феврале и марте – примерно в $1,5 млн ежемесячно.

Сильнее всего пострадала Lada — к августу марка выбыла из топ-20 самых продаваемых авто в Казахстане. Продажи GAZ и UAZ также упали на десятки процентов.

Россия и до этого имела небольшую часть казахстанского авторынка. В 2025 году Казахстан импортировал 236,9 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей на $2,8 млрд. Из России завезли 6874 машины – 2,9% от общего объема, а из Китая – 164 тыс. автомобилей.

В то же время авторынок Казахстана продолжает расти. За январь-июль продажи новых машин увеличились на 1,7% - до 127,3 тыс. автомобилей. Продажи Changan удвоились, а BYD выросли втрое.

Ранее сообщалось, что проект роскошных автомобилей Aurus, который пропагандисты РФ называют "российским Rolls-Royce", попал в глубокий кризис. Производство на заводе в Елабуге приостановлено.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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